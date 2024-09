Der Papst bei der Begegnung mit Bedürftigen (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Wortlaut: Gruß des Papstes bei Begegnung mit Bedürftigen

Wir dokumentieren an dieser Stelle im Wortlaut die Ansprache des Papstes bei der Begegnung mit Menschen, die durch kirchliche karitative Einrichtungen betreut werden, an diesem Donnerstag in Jakarta.

Lesen Sie auch 05/09/2024 „Ihr seid kleine, leuchtende Sterne“ Wenn es um das Thema Armut geht, kann Papst Franziskus richtig poetisch werden. Das hat sich auch an diesem Donnerstag in Jakarta gezeigt. GRUß DES HEILIGEN VATERS Begegnung mit den von den karitativen Einrichtungen Betreuten am Sitz der Bischofskonferenz Jakarta, 5. September 2024 Liebe Brüder und Schwestern, guten Tag! Ich freue mich sehr, euch zu treffen. Ich grüße euch alle, insbesondere den Vorsitzenden der indonesischen Bischofskonferenz, dem ich für seine Worte danke, die er an mich gerichtet hat. Ich danke auch Mimi und Andrew für das, was sie mit uns geteilt haben. Es ist sehr schön, dass die indonesischen Bischöfe sich dafür entschieden haben, die 100 Jahre ihrer nationalen Bischofskonferenz mit euch feiern zu wollen. Danke danke. Danke euch für diese Wahl. Danke, Präsident (der Bischofskonferenz, Anm.). Man sieht, dass dein arbeitsamer und akribischer Geist uns hilft, diese Dinge zu machen. Ihr seid kleine leuchtende Sterne am Himmel dieses Archipels, die wertvollsten Glieder dieser Kirche, ihre „Schätze“, wie der heilige Diakon und Märtyrer Laurentius bereits in den ersten Jahrhunderten des Christentums lehrte. Und in diesem Zusammenhang möchte ich betonen, dass ich dem, was Mimi gesagt hat, voll und ganz zustimme: Gott hat »den Menschen mit einzigartigen Fähigkeiten geschaffen, um die Vielfalt unserer Welt zu bereichern«. Und sie selbst hat uns das gezeigt, indem sie auf wunderbare Weise von Jesus sprach, der »unser Leuchtturm der Hoffnung« ist. Vielen Dank dafür! Wenn wir gemeinsam die Schwierigkeiten angehen, wenn wir alle unser Bestes geben und jeder seinen einzigartigen Beitrag leistet, bereichert uns das und es hilft uns, Tag für Tag zu entdecken, wie viel unser Zusammenstehen wert ist: in der Welt, in der Kirche, in der Familie, wie uns Andrew in Erinnerung gerufen hat, dem wir auch zu seiner Teilnahme an den Paraolympischen Spielen gratulieren wollen! Bravo! Einen schönen Applaus für ihn! [Applaus]. Und einen Applaus für uns alle: wir wollen einen Applaus für alle von uns, die wir gerufen sind, in der großen „Olympiade“ des Lebens gemeinsam „Champions der Liebe“ zu werden! [Applaus]. Liebe Freunde, wir alle brauchen einander, und das ist nichts Schlechtes. Es hilft uns nämlich, immer besser zu verstehen, dass die Liebe das Wichtigste in unserem Leben ist (vgl. 1 Kor 13,13), und zu erkennen, wie viele gute Menschen es um uns herum gibt. Zudem erinnert es uns daran, wie sehr der Herr uns liebt, uns alle, über alle Grenzen und Schwierigkeiten hinweg (vgl. Röm 8,35-39). Jeder von uns ist in seinen Augen einzigartig, und er vergisst uns niemals, niemals. Denken wir daran, um unsere Hoffnung lebendig zu halten und um uns unsererseits unermüdlich darum zu bemühen, unser Leben zu einem Geschenk für die Anderen zu machen (vgl. Joh 15,12-13). Vielen Dank für diese Begegnung und für all das, was ihr alle gemeinsam tut. Ich segne euch und bete für euch. Und bitte vergesst auch ihr nicht, für mich zu beten. Danke! (…) Danke, dass Sie diesen Artikel gelesen haben. Wenn Sie auf dem Laufenden bleiben wollen, können Sie hier unseren Newsletter bestellen.