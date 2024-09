Am Rande des Höflichkeitsbesuches beim belgischen König traf der Papst Ordensfrauen und weitere Gläubige, mit denen er ein paar Worte wechselte (Vatican Media)

Papstreise: Weiter geht’s in Belgien

Nach seinem Kurzaufenthalt in Luxemburg setzt Papst Franziskus an diesem Freitag in Belgien seine 46. Auslandsreise fort. Am Morgen steht in Brüssel ein Höflichkeitsbesuch bei Belgiens König Philippe und Premierminister Alexander De Croo auf dem Programm.

Lesen Sie auch 26/09/2024 Der Papst macht Luxemburgs Kirche Mut - und reist weiter nach Belgien Es gab mehrere Momente beim Treffen des Papstes mit Kirchenleuten in Luxemburg, die so ähnlich auch auf der anderen Seite der Grenze, in Deutschland nämlich, hätten stattfinden ... Franziskus war am Donnerstagabend in der belgischen Hauptstadt eingetroffen. Hauptanlass der bis Sonntag dauernden Visite ist das 600-jährige Bestehen der belgischen Katholischen Universität Löwen, die seit 1968 in einen flämischen und einen wallonischen Teil getrennt ist. Am Freitagnachmittag trifft der Papst Lehrpersonal der niederländischsprachigen „Katholieke Universiteit Leuven“, am Samstag Studierende der französischsprachigen „Universite Catholique“ in Louvain-la-Neuve. Am Sonntagvormittag feiert er eine Abschlussmesse im Brüsseler König-Baudouin-Stadion, bevor er am frühen Nachmittag nach Rom zurückreist. (vatican news – pr)

