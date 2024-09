Papst Franziskus: „Eskalation im Libanon stoppen!“

An der Autobahn von Beirut nach Sidon, nach einem israelischen Luftangriff vom Mittwoch (AFP or licensors)

Papst Franziskus ist bestürzt über die jüngste Eskalation im Nahen Osten. Das sagte er an diesem Mittwoch bei seiner Generalaudienz auf dem Petersplatz in Rom.

„Ich bin betrübt über die Nachrichten aus dem Libanon, wo in den letzten Tagen intensive Bombardierungen viel Tod und Zerstörung verursacht haben“, so Franziskus bei der 500. Generalaudienz seines Pontifikats vor Tausenden von Pilgern und Touristen.

„Ich hoffe, dass die internationale Gemeinschaft alle Anstrengungen unternehmen wird, um diese schreckliche Eskalation zu stoppen. Sie ist inakzeptabel. Ich spreche dem libanesischen Volk, das in der jüngsten Vergangenheit bereits zu viel gelitten gelitten hat, mein Mitgefühl aus.“

Auch für die „gemarterte Ukraine“ beten

Der Papst spricht häufig von seinem Wunsch, den Libanon zu besuchen, in dem die Maroniten die größte katholische Ortskirche im Heiligen Land stellen. Bislang war eine solche Reise allerdings nicht möglich. Der letzte Papst, der den Libanon besuchte, war Benedikt XVI. im Jahr 2012. Im Sommer 2021 hat Franziskus im Petersdom ein Friedensgebet für den Libanon durchgeführt.

Bei seiner Generalaudienz an diesem Montag erinnerte der Papst auch an weitere Kriegsgebiete weltweit, darunter an die „gemarterte Ukraine“. In seinem Grußwort an Pilger und Besucher aus Polen sagte er:

„Angesichts der Tragödie des Krieges in der Ukraine und der Überschwemmungen, die Ihre Heimat verwüstet haben, lassen Sie sich nicht von Egoismus und Gleichgültigkeit überwältigen, sondern unterstützen Sie mit Gottes Hilfe solidarisch die Leidenden und Bedürftigen, die oft keine Hoffnung sehen!“

