Papst in Papua-Neuguinea eingetroffen

Papst Franziskus ist an diesem Freitag in Port Moresby, der Hauptstadt von Papua-Neuguinea, eingetroffen. Es ist die zweite Etappe seiner Reise durch Südostasien.

Kurz nach elf Uhr setzte das Flugzeug mit dem Papst an Bord auf der Rollbahn des internationalen Flughafens von Papua-Neuguineas größter Stadt auf. Franziskus war sechs Stunden zuvor von Indonesiens Hauptstadt Jakarta aus aufgebrochen. Seine 45. Auslandsreise, die bisher längste seines Pontifikats, wird den 87-jährigen Kirchenchef auch noch nach Osttimor und Singapur führen.

Zu Füßen der Gangway soll Franziskus vom stellvertretenden Ministerpräsidenten von Papua-Neuguinea begrüßt werden. Kinder in traditioneller Kleidung werden Blumen überreichen; Reden sind nicht vorgesehen. Für Samstag stehen ein Gespräch des Papstes mit dem Generalgouverneur, Bob Bofeng Dadae, und eine Ansprache an die Spitzenvertreter von Staat und Gesellschaft auf seinem Programm.

Asien ist für Franziskus Chefsache

Der Papst wird sich bis Montag in der früheren britischen Kolonie im Pazifik aufhalten. Außer der Hauptstadt Port Moresby, auch „Pom Town“ genannt, will er auch die Stadt Vanimo im Nordwesten des Landes besuchen. Asien und Ozeanien sind eine Priorität im Pontifikat des Jesuitenpapstes, der ursprünglich einmal Missionar in Japan werden wollte. Seit seiner Wahl zum Papst 2013 ist er u.a. nach Südkorea, Sri Lanka, die mehrheitlich katholischen Philippinen, Myanmar, Bangladesch, Thailand und Japan gereist.

(vatican news – sk)