Logo zur Papstreise nach Singapur

Papstmesse in Singapur: Nachfrage übertrifft Erwartungen

Die bevorstehende Papstmesse am 12. September 2024 in Singapur hat eine unerwartet hohe Nachfrage ausgelöst. Aufgrund der enormen Anzahl an Anfragen haben die Organisatoren beschlossen, zusätzliche 6.000 Plätze im Nationalstadion bereitzustellen, wodurch die Gesamtkapazität auf 48.600 Sitzplätze erhöht wird.

Lesen Sie auch 05/07/2024 Programm der Asienreise des Papstes veröffentlicht Vom 2. bis 13. September wird Papst Franziskus eine apostolische Pilgerreise nach Indonesien, Papua-Neuguinea, Osttimor und Singapur durchführen. Nach Angaben des vatikanischen ... Lawrence Chan, Leiter des Unterausschusses für die Vergabe von Eintrittskarten, gab bekannt, dass der erste Wahlgang bereits abgeschlossen sei und die Ergebnisse am 5. August um 10 Uhr auf der Plattform myCatholicSG veröffentlicht werden. Zweiter Wahlgang für Tickets Teilnehmer des ersten Wahlgangs, die kein Ticket erhalten haben, werden automatisch für den zweiten Wahlgang registriert. Dieser beginnt ebenfalls am 5. August um 10 Uhr und läuft bis zum 18. August um 23:59 Uhr. Die Ergebnisse des zweiten Wahlgangs werden am 19. August bekanntgegeben. Interessierte müssen sich über die Plattform myCatholicSG anmelden und können dort auch eine Gruppenanmeldung eingeben, um gemeinsam mit Familie oder Freunden zu sitzen. Spezielle Vorkehrungen und Neuerungen Die zusätzlichen Sitzplätze im Stadion bieten zwar nur eine eingeschränkte Sicht auf den Altar, jedoch können die Besucher die Messe über Videoleinwände verfolgen. Die Organisatoren haben zudem den Annahmeprozess für die Tickets vereinfacht. Wer ein Ticket erhalten hat, muss dieses nicht mehr manuell annehmen; die Zuteilung erfolgt automatisch. Lediglich wer nicht teilnehmen kann, muss sein Ticket bis zum 18. August zurückgeben. Diese Tickets werden dann für den zweiten Wahlgang freigegeben. Es wird betont, dass die Tickets personalisiert und nicht übertragbar sind. Live-Übertragung für Nicht-Teilnehmer Für diejenigen, die nicht vor Ort sein können, bietet die Erzdiözese Singapur einen Livestream der Messe auf ihrem YouTube-Kanal an, um eine breitere Teilnahme zu ermöglichen. Diese Maßnahmen stellen sicher, dass möglichst viele Gläubige an diesem besonderen Ereignis teilhaben können, sei es direkt im Stadion oder virtuell. (LiCAS News – mg)

