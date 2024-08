Der Papst betet am Dienstagnachmittag in der Kapelle der hl. Monika

Gedenktag der hl. Monika: Papst betet in Sant’Agostino

Papst Franziskus hat am Gedenktag der hl. Monika die Kirche Sant‘Agostino in Rom besucht. Wie der vatikanische Pressesaal bekannt gab, betete der Papst am Dienstagnachmittag zunächst in der Kapelle, wo die sterblichen Überreste der Mutter des Kirchenlehrers aufbewahrt werden; anschließend verweilte er vor dem Caravaggio-Gemälde der Madonna dei Pellegrini („Loreto-Madonna“).

Wie aus dem knappen Vatikan-Statement weiter hervor geht, grüßte der Papst beim Verlassen der Kirche die anwesenden Ordensleute und Pilger; danach kehrte er in den Vatikan zurück. Gruß an die Augustiner-Gemeinschaft Die heilige Monika von Tagaste ist die Mutter des Kirchenlehrers Augustinus, dem die Ordenskirche der Augustiner-Eremiten in Rom geweiht ist. Ihr vollständiger Name ist Sant'Agostino in Campio Marzio. Die Kirche, durch Johannes Paul II. 1999 zur Basilica minor erhoben, ist eine der bedeutendsten Kirchen an der Pilgerstraße von der Porta Flaminia zum Petersdom und birgt zahlreiche Kunstschätz, darunter das Gemälde der Madonna dei Pellegrini (Pilger-Madonna) oder Madonna di Loreto von Michelangelo Merisi da Caravaggio (1571–1610), das Anfang des 17. Jahrhunderts entstand. Der Papst vor dem Caravaggio-Gemälde (vatican news - cs)

