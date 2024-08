Papst Franziskus (AFP or licensors)

Papst grüßt Seminaristen aus Getafe: Weg der Liebe und Hingabe

Franziskus hat an diesem Samstag die Gemeinschaft des Priesterseminars „Unsere Liebe Frau von den Aposteln“ aus Getafe empfangen. In Begleitung des Diözesanbischofs Ginés García Beltrán, Weihbischof José María Avendaño, sowie des Rektors und der Ausbilder besuchte die Gruppe die Gräber der Apostel Petrus und Paulus in Rom.

Lesen Sie auch 23/05/2024 Rom: Priesterweihen des Opus Dei mit Österreicher und Schweizer Eine der größten Priesterweihen des Jahres findet am Samstag in Rom statt: 29 Seminaristen des Opus Dei aus 19 Ländern aller Kontinente werden in der Kirche Sant'Eugenio das ... Mario Galgano - Vatikanstadt Der Besuch ist Teil der Feierlichkeiten zum 30. Jahrestag der Gründung des Seminars und dient der spirituellen Vorbereitung auf das bevorstehende Heilige Jahr 2025. In seiner überreichten Ansprache erinnerte der Papst die Seminaristen an die Worte des heiligen Johannes Maria Vianney, des Patrons des Klerus: „Wenn wir gut verstehen würden, was ein Priester auf Erden ist, würden wir sterben: nicht aus Angst, sondern aus Liebe.“ Franziskus betonte, dass die Seminaristen einen Ruf der Liebe empfangen haben und sich darauf vorbereiten, die Gabe des Priestertums zu empfangen. Dieser Weg erfordert eine vollständige Hingabe an Gott und die Gemeinschaft. Der Papst hob vier zentrale Aspekte hervor, die für die Ausbildung der Seminaristen von Bedeutung sind: das geistliche Leben, das Studium, das Gemeinschaftsleben und die apostolische Tätigkeit. Er betonte die Wichtigkeit, diese Aspekte in Einklang zu bringen, um als Priester integr und großherzig zu sein. „Der Herr und die Kirche erwarten von den Priestern vor allem, dass sie Männer sind, die bereit sind zu hören und zu vergeben, mit einer besonderen Vorliebe für die, die am meisten leiden, für die Armen und die Ausgestoßenen“, sagte der Papst. Zum Abschluss seiner Ansprache verwies Papst Franziskus auf die besondere Bedeutung des Standortes des Seminars auf dem Cerro de los Angeles, dem geografischen Mittelpunkt der iberischen Halbinsel. Dort befinden sich das Herz-Jesu-Denkmal und die Einsiedelei der Schutzpatronin von Getafe, Unsere Liebe Frau von den Engeln. Der Papst betete, dass Jesus Christus das Zentrum des Lebens der Seminaristen bleiben möge und dass sie stets nahe an seinem Herzen sein sollten. Er dankte ihnen herzlich für ihren Besuch und wünschte ihnen alles Gute für ihren weiteren Weg. (vatican news) Danke, dass Sie diesen Artikel gelesen haben. Wenn Sie auf dem Laufenden bleiben wollen, können Sie hier unseren Newsletter bestellen.