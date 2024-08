Papst lobt Kapuziner für ihre Rolle als „Friedensstifter“

„Geschwisterlichkeit, Verfügbarkeit und der Einsatz für den Frieden sind zentrale Werte der Kapuziner“, so Papst Franziskus bei einer Ansprache vor den Teilnehmern des Generalkapitels des Kapuzinerordens. Das katholische Kirchenoberhaupt empfing die Gäste an diesem Samstagvormittag im Vatikan.

Mario Galgano – Vatikanstadt

In einer inspirierenden Rede an die Teilnehmer des 86. Generalkapitels des Kapuzinerordens hob Papst Franziskus die entscheidende Rolle des Ordens in der Kirche und in der Welt hervor. Er erinnerte an die besondere Verantwortung der Kapuziner, die Geschwisterlichkeit, Verfügbarkeit und den Einsatz für den Frieden zu fördern und zu leben.

Der Pontifex betonte, dass die Geschwisterlichkeit das Fundament der franziskanischen Spiritualität sei. Sie sei die Basis für die Mission des Ordens, die darauf abziele, die Menschen näher zueinander zu bringen und eine „Mystik der Zusammenarbeit“ zu schaffen. In dieser Gemeinschaft solle keiner als isolierte Insel existieren, sondern jeder als Geschenk für den anderen wirken. Franziskus warnte davor, wirtschaftliche oder organisatorische Erwägungen in den Mittelpunkt zu stellen. Vielmehr sollten die Geschwisterlichkeit und die Sorge um das Wohl der Mitmenschen an erster Stelle stehen.

Menschen in Not dienen

Der Papst lobte die Kapuziner für ihre Bereitschaft, in die entlegensten Gebiete zu gehen und den Menschen in Not zu dienen. Diese Verfügbarkeit, so Franziskus, sei ein Zeugnis der christlichen Nächstenliebe und ein Zeichen für die ganze Kirche, in einer Welt, die oft von Konflikten und Egoismus geprägt sei.

Ein weiterer zentraler Aspekt der Ansprache war der Aufruf des Papstes, Friedensstifter zu sein. Die Kapuziner seien über die Jahrhunderte hinweg als „Brüder des Volkes“ bekannt geworden, die sich für Frieden und Versöhnung einsetzten, selbst in den schwierigsten Situationen. Der Papst ermutigte die Ordensmitglieder, sich weiterhin für die Ärmsten und Ausgestoßenen einzusetzen und durch ihre Nähe zu den Bedürftigen den Frieden Christi in die Welt zu tragen.

Abschließend rief Papst Franziskus die Kapuziner dazu auf, Männer der Liebe, Vergebung und Versöhnung zu sein, inspiriert von der Haltung des heiligen Franziskus. Diese Werte seien entscheidend, um den wahren Geist des Evangeliums in der Welt zu verbreiten.

(vatican news)