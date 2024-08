Papst zu Ukraine: Jeder muss beten können, in seiner Kirche

In der Ukraine hat Präsident Wolodymyr Selenskyj am Wochenende das umstrittene Gesetz zum Verbot der moskaunahen Ukrainischen Orthodoxen Kirche (UOK) unterzeichnet. Papst Franziskus zeigte sich darauf diesen Sonntag bei seinem Angelus-Gebet besorgt: „Mir kommen Zweifel bezüglich der Freiheit all jener, die beten. Wer wirklich betet, betet immer für alle", erklärte das katholische Kirchenoberhaupt nach seinem Mittagsgebet auf dem Petersplatz.

Lesen Sie auch 22/08/2024 Schewtschuk begrüßt ukrainische Verbotsregelung Die mit Rom verbundene ukrainische griechisch-katholische Kirche begrüßt das vom Parlament in Kyiv verabschiedete Gesetz zum Verbot von religiösen Organisationen, die mit Russland ...

Stefanie Stahlhofen - Vatikanstadt

„Wer betet, tut nichts Böses. Wenn jemand Vebrechen gegen sein Volk begeht, ist er diesbezüglich schuldig, aber man kann nicht Böses getan haben, weil man gebetet hat", betonte Papst Franziskus mit Blick auf das staatliche Verbot der mit Moskau verbundenen orthodoxen Kirche in der Ukraine. „Also lasse man alle, die beten wollen beten, und zwar gemäß der Kirche, die sie als die ihre sehen. Bitte, keine christliche Kirche sollte direkt oder indirekt verboten werden: Die Kirchen sind unantastbar!" mahnte das katholische Kirchenoberhaupt unter dem Beifall der Pilger, angesichts der „unlängst verabschiedeten Gesetze in der Ukraine".

„Bitte, keine christliche Kirche sollte direkt oder indirekt verboten werden: Die Kirchen sind unantastbar!“

Erstmals ging der Papst in seiner Ansprache am Sonntag auch auf die militärischen Vorstöße der Ukraine auf russischem Territorium ein. Er sagte: „Ich verfolge weiter mit Schmerzen die Kampfhandlungen in der Ukraine und in der Russischen Föderation." Oft ruft der Papst in seinen Appellen explizit zu Gebeten für das gemarterte ukrainische Volk auf - diesen Sonntag gab es diese Formulierung nicht: „Und lasst uns weiter dafür beten, dass die Kriege beendet werden mögen - in Palästina, in Israel, in Myanmar und in jeder anderen Region. Die Völker bitten um Frieden! Beten wir dafür, dass der Herr uns allen den Frieden gegeben möge", sagte Franziskus.

Noch am Freitag hatte das Oberhaupt der größten mit Rom verbundenen Kirche in der Ukraine, Großerzbischof Swjatoslaw Schewtschuk, das neue Gesetz verteidigt. Das Oberhaupt der ukrainischen griechisch-katholischen Kirche erklärte, Russland habe die mit Moskau verbundene Kirche in der Ukraine als ein Werkzeug der Militarisierung benutzt. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj unterzeichnete das am 20. August vom Parlament in Kyiv verabschiedete Gesetz am Samstag. Es verbietet faktisch die russisch-orthodoxe Kirche auf ukrainischem Gebiet.

(vatican news/kap/kna - sst)