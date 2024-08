Medjugorje (AFP or licensors)

Papst ermutigt Jugend in Medjugorje: „Wählt das bessere Teil“

Franziskus hat sich anlässlich des 35. Jugendfestivals in Medjugorje an die jungen Teilnehmer gewandt und ihnen eine inspirierende Botschaft übermittelt. Unter dem Motto „Maria hat den besseren Teil gewählt“ (Lk 10,42) ermutigte der Papst die Anwesenden, in ihrem Glauben zu wachsen und sich aktiv in der Kirche und der Welt zu engagieren.

Lesen Sie auch 27/07/2023 Papst an Medjugorje-Jugendfestival: Mit Gott das Fundament legen Franziskus hat Jugendliche zu einem Leben mit Gott aufgerufen. Ihre eigene Zukunft wie auch die der Gesellschaft hänge von Entscheidungen in der Jugendzeit ab, schrieb der Papst in ... Mario Galgano - Vatikanstadt In seiner Botschaft hob das katholische Kirchenoberhaupt hervor, dass das Zuhören auf das Wort Gottes der Schlüssel zum wahren Jüngerschaftsleben sei. Er verwies auf die biblische Geschichte von Maria und Martha, in der Maria sich zu Jesu Füßen setzte, um seinen Worten zu lauschen, während Martha sich um die Bewirtung kümmerte. Franziskus betonte, dass diese Haltung der Kontemplation und des Zuhörens das „bessere Teil“ sei, das nicht genommen werden kann. Der Papst nahm auch Bezug auf Jungfrau Maria, die das Wort Gottes annahm und sich voll und ganz seinem Plan verschrieb. „Auch ihr, liebe Freunde, seid dazu berufen, die wahren Jünger Christi zu werden“, sagte Franziskus. Er forderte die jungen Menschen auf, eine enge Beziehung zum Evangelium aufzubauen und es als Kompass für ihr Leben zu nutzen. Die regelmäßige Lektüre der Heiligen Schrift und die Teilnahme an den Sakramenten, besonders der Eucharistie, seien wesentliche Mittel, um im Glauben zu wachsen und stark im Geist zu werden. Muttergottes-Statue in Medjugorje Mutig das Evangelium verkünden Franziskus rief die jungen Menschen dazu auf, mutig das Evangelium zu verkünden, sowohl durch Worte als auch durch ihr tägliches Leben. Er betonte, dass die Verbreitung des Reiches Gottes nicht nur eine Aufgabe für Priester und Ordensleute sei, sondern auch für die Laien. „Verkündet ihn vor allem mit eurem Leben“, forderte der Papst und ermutigte die Teilnehmer, in ihrem Umfeld sichtbar für Christus einzustehen. Abschließend sprach Papst Franziskus seinen Segen aus und vertraute die Jugendlichen der Fürsprache der Mutter Maria an. Er bat die Anwesenden, für ihn zu beten, und wünschte ihnen, Boten der Hoffnung, der Liebe und des Friedens zu sein. Das Jugendfestival in Medjugorje ist eine jährliche Veranstaltung, die junge Menschen aus der ganzen Welt zusammenbringt und ihnen die Gelegenheit bietet, ihren Glauben zu vertiefen und Gemeinschaft zu erleben. Hintergrund Das Jugendfestival in Medjugorje ist ein jährliches Ereignis, das Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus der ganzen Welt gewidmet ist, die kommen, um den Glauben, das Zeugnis und das christliche Leben zu erleben, um ihnen zu helfen, ihre Identität zu entdecken. Im Jahr 2024 wird es vom 1. bis 6. August 2024 stattfinden. Es findet seit 1988 jedes Jahr im Heiligtum von Medjugorje in Bosnien-Herzegowina statt, auf Betreiben von Pater Slavko, der es bis zu seinem Tod im Jahr 2000 organisierte. Seitdem wird dieses traditionelle internationale Festival, das der Jugend gewidmet ist, fortgesetzt. (vatican news) Danke, dass Sie diesen Artikel gelesen haben. Wenn Sie auf dem Laufenden bleiben wollen, können Sie hier unseren Newsletter bestellen.