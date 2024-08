„Menschheit braucht Botschaft des Friedens“

„Die ganze Menschheit braucht heute mehr denn je die Frohe Botschaft des Friedens, und jeder Christ ist aufgerufen, sie zu verkünden und zu teilen.“

Das schreibt Papst Franziskus in einer Botschaft an eine italienische Gebetsinitiative. In dem Text, der an diesem Freitag veröffentlicht wurde, empfiehlt er den Christen, „Förderer einer Kultur des Respekts für alle, des Willkommens und der integrierenden Geschwisterlichkeit zu sein“.

Die Botschaft gilt einer Intiative, die seit zehn Jahren einmal im Monat in Rimini den Rosenkranz für den Frieden in der Welt betet. Längst haben sich ihr andere Städte angeschlossen.

(vatican news – sk)