Papst: Angesichts von Konflikten und Unruhen Frieden erbitten

„In diesen Zeiten neuer Kriege, sozialer Unruhen und Konflikte”, hat Papst Franziskus alle Christen aufgerufen, „für Gerechtigkeit, Frieden und Versöhnung der Menschheitsfamilie” zu beten. Der Papst äußerte sich in einer von Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin unterzeichneten Botschaft anlässlich eines Treffens der Kolumbusritter in Kanada. Franziskus dankt dem Orden auch für seine Arbeit, besonders mit Blick auf Kriegsgebiete wie die Ukraine und den Nahen Osten.

Der Ritteroden traf sich vom 6. bis zum 8. August in Québec zum Thema „On Mission". Papst Franziskus würdigt in der Botschaft die Kolumbusritter auch für ihre karitativen Aktivitäten weltweit. „Euer Orden leistet weiterhin außerordentlichen Einsatz und Unterstützung bei der Verteidigung des von Gott geschenkten Lebens in jeder seiner Entwicklungsphasen, bei der Unterstützung für die Würde der Ehe und der Verbreitung der Mission der Kirche in Entwicklungsländern", so das katholische Kirchenoberhaupt weiter.

Besonders lobt Papst Franziskus zudem die Mission des Ordens sowie seine Unterstützung für Familien und die Glaubensweitergabe. „Seit Generationen haben die Kolumbusritter für eine Stärkung der Familie gewirkt, durch Katecheseprogramme und spirituelle Förderung; sie haben öffentlich die Bedeutung der Familie bezeugt, als Kern der Gesellschaft, und sie haben viele Initiativen, um Familien in ihrer nicht wegzudenkenden gesellschaftlichen und erzieherischen Aufgabe zu unterstützen."

Unterstützung fürs Heilige Jahr

Mit Blick auf das bevorstehende Heilige Jahr 2025 dankt Papst Franziskus den Kolumbusrittern auch für ihre Unterstützung bei der Restaurierung des Baldachins im Petersdom, den während des Heiligen Jahrs so besonders viele Pilger in neuem Glanze sehen könnten.

