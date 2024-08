Papst mahnt zu Waffenstillstand in Gaza – Gebet für Athen

Im Nuseirat-Flüchtlingslager in Gaza, an diesem Donnerstag Morgen (AFP or licensors)

Papst Franziskus warnt vor einer Eskalation der kriegerischen Entwicklung im Nahen Osten. Das sagte er an diesem Donnerstag bei seinem Mittagsgebet in Rom.

Stefan von Kempis - Vatikanstadt

„Maria, der Königin des Friedens, die wir heute in der Herrlichkeit des Paradieses betrachten, möchte ich erneut die Ängste und Sorgen der Völker in so vielen Teilen der Welt anvertrauen, die unter sozialen Spannungen und Kriegen leiden“, so der Papst bei seinem Angelusgebet am Petersplatz zum Fest Mariä Himmelfahrt.

Er denke dabei besonders an „die gequälte Ukraine“, den Nahen Osten, Palästina, Israel, Sudan und Myanmar, sagte Franziskus. „Möge unsere himmlische Mutter für alle Trost und eine Zukunft in Gelassenheit und Eintracht erwirken!“

„Alles tun, damit der Konflikt nicht eskaliert“

Dann ging Franziskus ausdrücklich auf die israelische Militäraktion im Gazastreifen ein.

„Ich verfolge weiterhin mit Sorge die sehr ernste humanitäre Lage in Gaza und rufe erneut zu einem Waffenstillstand an allen Fronten, zur Freilassung der Geiseln und zur Hilfe für die erschöpfte Bevölkerung auf. Ich fordere alle auf, alles zu tun, damit der Konflikt nicht eskaliert, und den Verhandlungsweg zu beschreiten, damit diese Tragödie bald ein Ende hat!“

Der Papst wiederholte seine schon mehrfach geäußerte Mahnung, dass Krieg immer „eine Niederlage“ sei. Dann wandte er sich den verheerenden Bränden in der Nähe der griechischen Hauptstadt Athen zu.

Solidarität mit Griechenland

„Zehntausende wurden bereits evakuiert, viele Familien wurden obdachlos, Tausende von Menschen sind in großer Not, und zu den immensen materiellen Schäden kommt noch eine Umweltkatastrophe hinzu. Ich bete für die Opfer und die Verletzten, ich versichere allen, die von diesem schweren Ereignis betroffen sind, meine Verbundenheit und vertraue darauf, dass sie durch gemeinsame Solidarität unterstützt werden können.“

