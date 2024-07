Der Papst trifft Schausteller beim Strand von Ostia (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Papst Franziskus macht Überraschungsbesuch in Ostia

Das katholische Kirchenoberhaupt hat diesen Mittwoch seine Sommerpause genutzt, um einen Überraschungsbesuch am Strand von Ostia zu machen. Gegen 15 Uhr besuchte Papst Franziskus dort Schwester Geneviève Jeanningros und fahrendes Volk sowie Zirkusleute eines Vergnügungsparks am Strand von Ostia, wie der Vatikan am Nachmittag mitteilte.

Schwester Geneviève Jeanningros ist 81 und seit 56 Jahren in Rom als Seelsorgerin unter anderem für fahrendes Volk und die LGBTQ+ Gemeinde aktiv. Beim Strand von Ostia lebt sie in einem Wohnwagen mitten unter den Menschen. Papst Franziskus kennt die Ordensfrau vom Orden der Kleinen Schwestern Jesu gut, da sie öfter Gruppen zu ihm zur Generalaudienz begleitet. Die Generalaudienzen mittwochs hat das katholische Kirchenoberhaupt im Juli für seine Sommerpause ausgesetzt - aber diesen Mittwoch machte der Papst unangekündigt einen Besuch bei Schwester Geneviève und dem Personal des am Strand von Ostia aufgebauten Vergnügungsparks. Dabei grüßte er auch die Familien der Schausteller. Papst Franziskus erhält die Spieluhr und Taschengeld für ein Eis Ein kleiner Junge unter den Anwesenden hatte eine besondere Überraschung für den Papst im Gepäck. Er überreichte ihm eine Spieluhr in Form eines Karussells und einen Briefumschlag, in dem fünf Euro steckten. „Damit kannst du dir ein Eis kaufen", so der Bub zum Kirchenoberhaupt, das sich mit einem strahlenden Lächeln für den netten Gedanken bedankte. Papst Franziskus segnet die Marien-Statue Der Papst segnete bei seinem Besuch auch eine Muttergottes-Statue. Die Madonna gilt auch als Patronin des fahrenden Volks und von Zirkusleuten. (pm - sst)