Papst fordert ein „neues Bündnis" zwischen Jung und Alt

„Wir brauchen ein neues Bündnis zwischen den Jungen und den Älteren, damit der Lebenssaft derer, die eine lange Lebenserfahrung haben, die Triebe der Hoffnung der Heranwachsenden nährt. So lernen wir die Schönheit des Lebens kennen und schaffen eine geschwisterliche Gesellschaft“ - heißt es in einem Post des katholischen Kirchenoberhaupts auf „X" von diesem Mittwoch.

Kommenden Sonntag, am 28. Juli, begeht die katholische Kirche den 4. Welttag der „Großeltern und älteren Menschen", den Papst Franziskus ins Leben gerufen hat. Der Generationen-Dialog ist ihm schon immer ein besonderes Anliegen. Wie üblich hat der Papst zum Senioren-Tag auch eine Botschaft veröffentlicht. Eine Messe wird Franziskus aber dieses Jahr zu diesem Anlass nicht feiern - zumindest wurde sie bisher nicht angekündigt. Auf dem Papst-Programm steht für Sonntag nur das Mittagsgebet. Es gibt aber auch dieses Jahr eine Messe zu dem Welttag, sie findet in der Kirche San Gioacchino in Prati statt.

Die katholische Kirche begeht den Welttag der Großeltern und Senioren seit 2021 jährlich am vierten Sonntag im Juli.

(vatican news - sst)