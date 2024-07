Papst ernennt neuen Nuntius für Neuseeland

Papst Franziskus hat einen neuen Vatikanbotschafter für Neuseeland ernannt. Erzbischof Gábor Pintér war bislang apostolischer Nuntius in Honduras.

Wie der Vatikan am Samstag bekanntgab, schickt der Papst den 60-Jährigen nun in den südpazifischen Inselstaat Neuseeland. Der Ungar löst dort Erzbischof Novatus Rugambwa im Amt ab, der aus Tansania stammt und seit 2019 Vatikanvertreter in Neuseeland war.

Ehemals Nuntiaturrat in Wien

Der aus Ungarn stammende Geistliche Pintér war von 2013 bis 2016 Nuntiaturrat in Wien, an der Seite des damaligen Nuntius Erzbischof Peter Stephan Zurbriggen (1943-2022).

Pintér wurde 1964 in Kunszentmarton geboren. Nach der Matura am Piaristengymnasium Kecskemet folgte das Theologiestudium (Doktorrat) in Budapest, Eichstätt und Wien, wo er zusätzlich Pädagogik und Psychologie (Magisterium) belegte. Nach juristischen Studien (Lizentiat) an der Lateranuniversität in Rom folgte die Ausbildung an der Päpstlichen Diplomatenakademie. Die Priesterweihe erhielt er in Wien am 11. Juni 1988 für die ungarische Diözese Vac. Pinter war überdies als Religionsprofessor und Direktor des Ungarischen Gymnasiums in Kastl (Deutschland) tätig.

Stationen unter anderem in Haiti und Belarus

1996 trat Pintér schließlich in den diplomatischen Dienst des Vatikans und war danach in den Nuntiaturen von Haiti, Bolivien, Schweden, Frankreich, den Philippinen tätig, ehe er an die Wiener Papst-Botschaft kam und dort auch in der Ungarn-Seelsorge aktiv war. 2016 berief Papst Franziskus den Geistlichen zum Apostolischen Nuntius in Minsk (Belarus), wozu er die Bischofsweihe am 15. Juli in seiner Heimatdiözese Vac (Waitzen) durch den ungarischen Primas Kardinal Peter Erdö und Ortsbischof Miklos Beer erhielt. Ende 2019 berief ihn Franziskus als Vertreter des Heiligen Stuhls in Honduras, wo er seit Jänner 2020 wirkte.

Neuer Einsatzort Neuseeland

Pintér spricht neben Ungarisch, Deutsch, Italienisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Russisch und Schwedisch auch haitianisches Kreolisch. An seinem neuen Einsatzort Neuseeland folgt er auf den tansanischen Erzbischof Novatus Rugambwa, seit 2019 dortiger Papstbotschafter. Zudem übertrug ihm der Heilige Stuhl in den letzten Jahren die diplomatische Vertretung unter anderem für die Marschall-Inseln, Tonga, Samoa und Mikronesien. Auch Rugambwa war vor seinem Wechsel nach Neuseeland Papstbotschafter in Honduras.

(vatican news/kap – pr)