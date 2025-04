Demo gegen Rassismus in Hamburg, Archivbild 2024 (AFP or licensors)

Schavan: Europa braucht seine christliche Tradition

Die frühere deutsche Bundesbildungsministerin und Botschafterin am Heiligen Stuhl, Annette Schavan (CDU), warnt vor dem Verlust der religiösen Wurzeln Europas: „Europa ohne das Interesse an Religionen wird zerfallen", sagte sie am Freitagabend vor Vertretern von Christen und Muslimen in Hamburg. Sie warnte auch vor einem Erstarken rechter Ideologien innerhalb von Religionen.

Die christliche Tradition sowie der christlich-islamische Dialog hätten Europa geprägt und Vielfalt geschaffen. Gleichgültigkeit gegenüber diesem Erbe lasse die bestehenden Risse in Europa stärker hervortreten. In der Politik stehe schon jetzt oft nicht der Dialog, sondern die Konfrontation im Vordergrund. Schavan äußerte sich beim Jahresempfang der Deutschen Bischofskonferenz für Partnerinnen und Partner im christlich-islamischen Dialog. Dieser findet seit 2018 jährlich an wechselnden Orten statt - diesmal in der Katholischen Akademie Hamburg. „Die Religionen haben Begriffe, die man außerhalb nirgends mehr benutzt", erklärte Schavan laut Katholischer Nachrichten-Agentur (KNA). Das Wort „Menschheitsfamilie" sei ein Beispiel. „Es gab einmal internationale Dokumente, da stand sowas drin." Aber hinter diese erreichten Konsense falle man gerade zurück. „Kein Mensch redet mehr von Menschheitsfamilie, sondern es gibt jetzt drei Schlüsselbegriffe, die jeden Tag zu hören und zu lesen sind: Zölle, Sanktionen und Waffen." Das mache die Welt ärmer und unsicherer. „Kein Mensch redet mehr von Menschheitsfamilie, sondern es gibt jetzt drei Schlüsselbegriffe, die jeden Tag zu hören und zu lesen sind: Zölle, Sanktionen und Waffen" Erstarken rechter Ideologien Die frühere deutsche Botschafterin im Vatikan warnte auch vor einem Erstarken rechter Ideologien innerhalb von Religionen. Als Paradebeispiel werde meist der politische Islamismus genannt. Doch Radikalisierung gebe es auch im Christentum, etwa in den USA, aber auch in Deutschland, so Schavan. Diese „radikale Truppe" hat laut der ehemaligen Politikerin Schnittmengen mit der radikalen politischen Rechten. Als Beispiel nannte sie den katholischen deutschen AfD-Politiker Maximilian Krah, der jetzt im Deutschen Bundestag sitzt. Er sei früher als Anwalt für die traditionalistische Piusbruderschaft tätig gewesen. „Krah findet diesen Papst das einzige Chaos und stellt sich eine ganz andere katholische Kirche vor, als die, wie wir sie nach dem Zweiten Vatikanum erleben." (kna - sst)

