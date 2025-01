Jesus am Kreuz

In der Erzdiözese Salzburg herrscht Trauer um Andreas Laun. Der emeritierte Weihbischof ist am Silvesterabend im 83. Lebensjahr verstorben.

Laun war von 1995 bis 2017 Salzburger Weihbischof, seit seiner Emeritierung lebte er zurückgezogen in Salzburg. Der 1942 in Wien geborene Ordensmann war Bischofsvikar für die Seelsorge an Ehe und Familie. Weit über Österreich hinaus bekannt wurde Laun für seinen kompromisslosen Einsatz für den Schutz der Ungeborenen.

(kap – sk)