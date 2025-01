Unser Sonntag im Februar mit Dr. Veronika Seifert

Im Februar begleitet uns bei „Unser Sonntag“ Dr. Veronika Seifert. Die Theologin und Kirchenhistorikerin stammt aus Neuss, hat in Rom studiert und arbeitet im Vatikan.

Zudem lehrt sie in der ewigen Stadt Kirchengeschichte am Istituto Superiore di Scienze Religiose all’Apollinare sowie am Claretianum. Seifert hat Bücher und Artikel geschrieben wie beispielsweise über das Immaculatadogma, die Mosaikgeschichte des Petersdomes oder auch die Authentizität der römischen Christusbildreliquien.

Hier ein kleiner Vorgeschmack auf unsere Abendsendung am Samstag

Die vollständige Betrachtung hören Sie in unserer Abendsendung am Samstag.

(Radio Vatikan - Redaktion Claudia Kaminski)