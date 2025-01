Unser Filmtipp: We Live in Time (© Peter Mountain, StudioCana)

Die Köchin eines Restaurants und der Werbemanager eines Lebensmittelkonzerns lernen sich auf ebenso kuriose wie tragische Weise kennen und lieben. Als die Frau an Krebs erkrankt, ist die Gründung einer Familie bedroht.

Außergewöhnliche Mischung aus romantischer Komödie und Drama, in dem die Verbindung von beruflichem Erfolg und Ruhm mit der Bewältigung von Krankheit und dem Familienleben thematisiert wird. Die Erzählung wird dabei in mehrere Zeitebenen aufgebrochen, die spontan und ungeordnet wie Erinnerungsbruchstücke wirken. In den Hauptrollen so einfühlsam wie beeindruckend gespielt. - Sehenswert ab 14. (FilmDienst)

