Unser Filmtipp: Better Man – Die Robbie Williams Story

Fulminantes Biopic-Musical über die Karriere des englischen Popsängers Robbie Williams, das sich ganz auf die Geschichte eines früh von seinem Vater verlassenen, aber weiter an dessen Erwartungen abarbeitenden Sohnes fokussiert.

Lesen Sie auch 18/12/2024 Unser Filmtipp: All We Imagine as Light In einem Krankenhaus in Mumbai arbeiten drei unterschiedliche Frauen, die miteinander befreundet sind. Zwei Pflegerinnen wohnen zusammen, die ältere ist seit langem von ihrem Mann ...

In phänomenalen Plansequenzen und Montagen wird Williams’ Weg von den Anfängen mit „Take That“ bis zur überragenden Solokarriere inklusive einer selbstzerstörerischen Drogen- und Alkoholsucht nachgezeichnet. Als clevere Idee entpuppt sich die Verkörperung von Robbie Williams durch einen verblüffend lebensechten CGI-Affen, der dem Protagonisten in Mimik und Gestik exakt nachempfunden wurde. Humorvoll gehaltene Reflexionen verleihen der Coming-of-Age-Geschichte Tiefe, aber auch ein großes Maß an Emotion. Wobei das Wachsen und Zerbrechen an elterlichen Ansprüchen und der Kampf gegen die inneren Dämonen generelle Dimensionen besitzen. - Sehenswert ab 14. (FilmDienst)

Hier zur Rezension

*Redaktioneller Hinweis: Die rezensierten Filme werden durch den Filmdienst ausgesucht und bearbeitet. Die Katholische Filmkommission für Deutschland ist die Herausgeberin des Portals Filmdienst.de. Sie ist ein Gremium, das im Auftrag der Publizistischen Kommission der Deutschen Bischofskonferenz arbeitet.