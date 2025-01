Der Generalvikar der Diözese Bozen-Brixen, Eugen Runggaldier (ANSA)

Dies Academicus in Brixen: Theologie, Gewissen und Gedenken

Der Dies Academicus 2025 der Akademischen Theologischen Studien (Sta) in Brixen wird am Mittwoch, den 29. Januar, stattfinden. Die feierliche Veranstaltung widmet sich theologischen und historischen Themen und steht im Zeichen des Gedenkens an bedeutende Persönlichkeiten.

Lesen Sie auch 28/04/2023 Südtirol: „Theotag“ in der Diözese Bozen-Brixen Mehr als hundert Oberstufenschüler haben am Freitag am „Theotag“, dem Tag der offenen Tür der Diözese Bozen-Brixen, teilgenommen. Die Diözese stellte ihnen verschiedene ... Die Philosophisch-Theologische Hochschule (PTH) in Brixen wird am Mittwoch ihren Dies Academicus 2025 begehen. Die Zeremonie werde um 10 Uhr starten und ein vielseitiges Programm aus wissenschaftlicher Reflexion, akademischer Würdigung und historischem Gedenken bieten, teilten die Organisatoren mit. Ein zentraler Programmpunkt sei der Festvortrag von Heribert Niederschlag, der sich mit der „Spannung zwischen Gehorsam und Gewissen“ anhand des Entscheidungsprozesses von Franz Reinisch befassen werde. Reinisch, ein österreichischer Pallottinerpater, studierte von 1925 bis 1928 am Priesterseminar in Brixen. Er weigerte sich 1942, den Treueeid auf Adolf Hitler zu leisten, und wurde dafür vom NS-Regime hingerichtet. In der Erklärung der Diözese Bozen-Brixen wurde er in die Reihe der Märtyrer des Nationalsozialismus gestellt – gemeinsam mit dem seligen Josef Mayr-Nusser, der ebenfalls aufgrund seiner Gewissensentscheidung verfolgt wurde. Niederschlag, der als Postulator den bereits abgeschlossenen Seligsprechungsprozess von Reinisch begleitet hat, werde in seinem Vortrag die ethische Dimension seines Widerstands beleuchten. Nun warte die katholische Kirche auf die offizielle Anerkennung Reinischs als Seligen. Ehrungen und akademische Würdigung Ein weiterer Höhepunkt der Veranstaltung werde die feierliche Übergabe der Bachelor-Diplome in Theologie durch den Bischof von Bozen-Brixen, Ivo Muser, sein. Damit würden die Absolventinnen und Absolventen für ihren akademischen Erfolg gewürdigt und in die theologische Gemeinschaft aufgenommen. Zudem werde am Eingang der Akademischen Theologischen Studien eine neue Gedenktafel zu Ehren von Papst Benedikt XVI. eingeweiht. Der emeritierte Papst hatte das Priesterseminar in Brixen 1967 besucht und kehrte später mehrfach dorthin zurück, um Seminare und theologische Gespräche zu leiten. Eine Tafel wurde mit einem QR-Code versehen, der Interessierten weitere Informationen über Benedikts Beziehung zur Institution bietet. (sir - mg) Danke, dass Sie diesen Artikel gelesen haben. Wenn Sie auf dem Laufenden bleiben wollen, können Sie hier unseren Newsletter bestellen.