Österreich: Bischöfe danken Sternsingern

Zum Abschluss der diesjährigen Sternsingeraktion gibt es in zahlreichen Diözesen Veranstaltungen, bei denen der Dank für den Einsatz der an der österreichweiten Sammelaktion beteiligten Kinder zum Ausdruck kommt. Ein großes „Dreikönigstreffen" mit einem Bischof gab es am Wochenende im steirischen Pistorf: Bischof Wilhelm Krautwaschl traf 600 Kinder und Jugendliche aus der Region.

Lesen Sie auch 11/01/2025 Österreich: Abschied von Weihbischof Andreas Laun Am Freitagabend haben die mehrtägigen Trauerfeierlichkeiten für den emeritierten Weihbischof Andreas Laun in Salzburg begonnen. Der engagierte Lebensschutz-Bischof wird am Montag ...

Der Grazer Bischof sprach den Sternsingerinnen und Sternsingern „größte Hochachtung" aus und fügte hinzu: „Sie trauen sich, mit der Botschaft des Evangeliums hinauszugehen; im Gegensatz zu vielen Erwachsenen, die meinen, dass das nichts bringt", so Krautwaschl. In der Sulmtalhalle gab es als Dank für die Sternsinger ein buntes Feierprogramm mit anschließender Musik und Würstljause.



Die als Drei Könige verkleideten Kinder und Jugendlichen - allein in der Steiermark waren es 13.000, österreichweit 85.000 - würden zudem vielen Menschen Freude bereiten. „Ich sage ein großes Danke für diesen tollen und wichtigen Einsatz", unterstrich der Bischof.

„Großes Danke für diesen tollen und wichtigen Einsatz“

Erste Rückmeldungen positiv

Das genaue Spendenergebnis für die Sternsingeraktion 2025 steht zwar erst in ein paar Wochen fest, aber die ersten Rückmeldungen von den Pfarreien sind gut: „Die Bereitschaft zum Spenden war auch heuer erfreulich groß", sagt Julia Radlingmayer, Referentin für die Dreikönigsaktion in der Diözese Graz-Seckau. Angaben der Kleinen Zeitung vom Samstag zufolge wurde in einer steirischen Pfarrei ein Österreich-Rekord erzielt: In Weiz sollen 80.000 Euro gesammelt worden, von 92 Gruppen und insgesamt über 500 Beteiligten. In Gleisdorf lautet die Bilanz 60.000 Euro.



Mit den Sternsingerspenden können jedes Jahr rund 500 Projekte unterstützt werden. In diesem Jahr steht ein Projekt in Nepal im Mittelpunkt, in dem Kinder und Jugendliche in ihren Rechten gestärkt werden. Jungen Frauen wird eine Ausbildung ermöglicht, damit sie eine Zukunftsperspektive in ihrem Land haben.

(kap - sst)