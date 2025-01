Nigeria: Synodalität für Katholische Mädchenschulen

Schwester Justina Adejo vor einer Klasse in einer von Augustinerinnen geführten Schule

Die Augustiner-Ordensschwester Justina Adejo findet, dass der Geist der Synodalität eine große Hilfe bei der Ausbildung junger Mädchen in den katholischen Schulen Nigerias darstellt.

Lesen Sie auch 24/01/2025 Sisters Project: Das Sozialzentrum für Kinder „Niña Carolina“ in El Salvador Seit 25 Jahren betreibt die Kongregation der Franziskanerinnen von der Unbefleckten Jungfrau Maria in Ciudad Delgado, einer historisch von Armut und Elend geprägten Stadt in der ...

Von Michael Maduekwe

„Wenn wir [den Mädchen] zuhören, haben wir mehr Möglichkeiten, mit ihnen zu interagieren, und sie fühlen sich frei, mit uns zu interagieren", zeigt sich Schwester Justina Adejo von den Augustinerinnen von der Barmherzigkeit Jesu gegenüber Vatican News davon überzeugt, dass das Zuhören und der Austausch in einer synodalen Geisteshaltung bei der Ausbildung von Schülerinnen in der kongregationseigenen Internatsschule hilfreich ist. „Und unsere einfache Herangehensweise gibt ihnen das Gefühl, dass da Menschen sind, die tatsächlich hier sind, um ihnen zuzuhören, also kommen sie spontan und teilen ihre [Lebensprobleme] mit uns“, berichtet sie.

Schwester Adejo, derzeit Rektorin der seit 2011 bestehenden „Mother of Good Counsel Girl's Secondary School“, erzählt, dass dieser Ansatz den Mädchen geholfen hat, „aufrechter, offener und selbstständiger zu sein, und bereit, als disziplinierte Frauen ihre angestrebten Ziele im Leben zu erreichen“.

Bewusste Synodalität

Um die Nachhaltigkeit dieser synodalen Kultur in der Schule zu gewährleisten, verfolge die Schule sowohl ein System als auch einen Ansatz, der es den Schülern leicht macht, über ihren Weg zu sprechen, erklärt Sr. Adejo.

„Wir interagieren mit ihnen und stehen ihnen jederzeit zur Verfügung“, sagt die Ordensfrau: „In der Schule haben wir ein Orientierungs- und Beratungssystem, in dem eine Schülerin die Mitarbeiterin der Orientierungs- und Beratungsstelle treffen kann, um sich mit ihr auszutauschen, denn wenn man offen und flexibler ist, kommen sie von selbst zu dir.“

Dies habe sich auch auf die Arbeit unter den Lehrern ausgewirkt: „Jeden Montag haben wir Treffen, bei denen wir uns zusammensetzen, einander zuhören und uns den Herausforderungen stellen.“

Diese Ansätze, so Sr. Adejo, schafften mehr Raum für das Wachstum ihres Apostolats und die Erziehung der Jugendlichen.

Bildungsauftrag

In Bezug auf die Verbindung zwischen Schuleinsatz und Sendung der Augustinerinnen von der Barmherzigkeit Jesu weist Sr. Adejo darauf hin, dass die Schularbeit im Mittelpunkt ihrer Mission als Augustinerinnen stehe, weil sie dazu beitrage, junge Mädchen zu Christus zu führen.

„Für uns als Augustinerinnen hat es zu unserer Sendung beigetragen, denn in gewisser Weise bringen wir Christus zu ihnen und bringen sie dann zu Christus“, erzählt sie.

Synodalität in Gemeinschaft

Der synodale Stil sei auch im Klosterleben hilfreich, da so allen die Möglichkeit geben werde, aufeinander und auf das eigene Herz zu hören und die Früchte solcher Erfahrungen miteinander zu teilen.

„Als Augustinerinnen öffnet es uns Türen, um mehr Zeit für unser Gebet zu haben und die gemeinsamen Dinge zu teilen, die uns als Schwestern verbinden. Wir sitzen in der Kapelle, um Jesus im Allerheiligsten Sakrament anzubeten, und wenn wir dann herauskommen, teilen wir in der Gemeinschaft die Dinge, die jeden einzelnen von uns berühren.“

Früchte des stillen Gebets, die im Dienst sichtbar werden

Mutter Teresa von Kalkutta sagte einmal: „Die Frucht der Stille ist das Gebet, die Frucht des Gebets ist der Glaube, die Frucht des Glaubens ist die Liebe, die Frucht der Liebe ist der Dienst, und die Frucht des Dienens ist der Friede.“

Sr. Adejo erklärt, dass die Augustinerinnen von der Barmherzigkeit Jesu genau diese Erfahrung weitergeben, und weist darauf hin, dass das synodale Leben sie dazu anspornt, sich mit anderen außerhalb der Gemeinschaft auszutauschen.

„Wenn wir als Gemeinschaft gemeinsam unterwegs sind, können wir darüber hinaus auch mit denen teilen, die mit uns zusammenleben.“

Der synodale Lebensstil, so schließt sie, „öffnet uns weitere Türen, um mehr über unser Leben und die Lehre der Kirche weiterzugeben“.

(vatican news)