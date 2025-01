D: Kirchen präsentieren spirituelle Reiseangebote

Sommersaison in beliebten argentinischen Reisezielen mit Besucherrückgang (ANSA)

Die Kirchen in Baden-Württemberg haben am Freitag in Stuttgart angekündigt, auf der CMT 2025 unter dem Leitwort „Innehalten“ spirituelle Orte und Urlaub für die Seele in den Mittelpunkt zu stellen.

Vom 18. bis zum 26. Januar wird auf der weltweit größten Publikumsmesse für Touristik, der CMT in Stuttgart, das Thema „Innehalten" eine besondere Rolle spielen. Wie die Kirchen in Baden-Württemberg mitteilten, stehen spirituelle Orte und Angebote im Fokus, die Körper, Geist und Seele gleichermaßen ansprechen. „MeinRadWeg" und Atempausen Ein Highlight ist die Vorstellung des Fahrradpilgerwegs „MeinRadWeg" durch die Diözese Rottenburg-Stuttgart. Dieser führt von Rottenburg bis ins schweizerische Einsiedeln und lädt Pilger dazu ein, körperliche Aktivität mit spiritueller Einkehr zu verbinden. Besucher der Messe können sich über die Strecke informieren und Tipps für ihre eigene Pilgerfahrt erhalten. Zusätzlich bieten die Kirchen tägliche „Atempausen-Andachten" an, die den Messetrubel unterbrechen und Momente der Stille und Besinnung ermöglichen. Auch persönliche Gesprächsangebote stehen bereit, um den Gästen Raum für individuelle Anliegen und spirituelle Fragen zu geben. Eine Plattform für 200.000 Besucher Mit über 200.000 erwarteten Gästen ist die CMT eine der wichtigsten Veranstaltungen für Reisebegeisterte. „Kirche und Tourismus ergänzen sich hier ideal", so ein Sprecher der Diözese. Neben den spirituellen Angeboten wird die Verbindung von Erholung und Glauben ein zentraler Aspekt der kirchlichen Präsenz sein. Urlaub für die Seele Das Leitwort „Innehalten" lade Messebesucher dazu ein, Tourismus aus einer neuen Perspektive zu entdecken. „Es geht darum, nicht nur körperliche, sondern auch geistige Energie zu tanken", betont die Diözese. Die Kirchen bieten damit eine Alternative zu klassischen Reiseangeboten und setzen auf Erlebnisse, die den Alltag entschleunigen und den Blick auf das Wesentliche lenken. Mit Programmpunkten wie Gottesdiensten, spirituellen Reisen und inspirierenden Gesprächen würden die Kirchen einen Raum schaffen, in dem Urlaub zur Einkehr und Erneuerung wird. „Unser Ziel ist es, Menschen auf ihrer inneren und äußeren Reise zu begleiten", so die Veranstalter. Das spirituelle Angebot auf der CMT sei damit nicht nur für Glaubensgemeinschaften, sondern für alle Reisenden ein wertvoller Impuls, um innezuhalten und den Alltag hinter sich zu lassen. (kna - mg)

