D: Katholische Kirchen rufen zu mehr Dialogräumen auf

Diözesanrat, Caritas und Erzbistum Berlin rufen in einem Brief die Pfarreien auf, kirchliche Räume „zu Räumen der Demokratie“ zu machen.

Die deutsche Bundestagswahl und ihre möglichen Auswirkungen sind in aller Munde. Auch die katholischen Kirchen wollen ihren Teil beitragen und die deutsche Demokratie stärken. Diözesanrat, Caritas und Erzbistum Berlin ermutigten in einem Brief die deutschen Pfarreien, kirchliche Räume „zu Räumen des Glaubens – der Aussprache – der Demokratie“ zu machen, verkündete das Erzbistum Berlin in einer Pressemitteilung.

Konstruktiver Dialog für Zusammenhalt

Der Brief ruft dazu auf, durch konstruktiven Dialog den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu fördern. „Wo Hass entsteht, fehlen Orte des Verständnisses und der Begegnung“, betonen die Unterzeichner. Auch andere lokale Akteure wie Vereine, Verbände oder evangelische Gemeinden sollen in die Initiativen eingebunden werden. Unterstützung bietet die Kirche bei der Vernetzung mit der Politik, der Organisation von Veranstaltungen oder durch die Bereitstellung von Materialien.

Das Schreiben unterzeichneten Erzbischof Heiner Koch, Diözesanratsvorsitzender Karlies Abmeier, Diözesancaritasdirektorin Ulrike Kostka,und der Leiter des Katholischen Büros Berlin-Brandenburg Gregor Engelbreth.

(erzbistum berlin - ms)