Tschechien: Kardinal Koch erhält Ehrendoktorat

Der vatikanische Ökumene-Verantwortliche wird von der Prager Karlsuniversität für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Die Übergabe erfolgt im Januar.

Kardinal Kurt Koch, Präfekt des Dikasteriums für die Einheit der Christen, wird Ehrendoktor an der Prager Karlsuniversität. Die Würdigung steht im Zeichen der Ökumene und ist eine Initiative der drei theologischen Fakultäten der Universität (römisch-katholisch, evangelisch, hussitisch).

So erfolgt die Überreichung an den Schweizer Kardinal durch die Rektorin der Universität, Milena Kralickova, am 8. Januar 2025. Ein ökumenischer Gottesdienst schließt sich daran an. Dem Gottesdienst stehen der Vorsitzende der Tschechischen Bischofskonferenz, Erzbischof Jan Graubner, und der Vorsitzende des Ökumenischen Rats der Kirchen, der evangelisch-lutherische Bischof Tomas Tyrlik, vor. Koch wird die Predigt halten.

(kap – fl)