Südtirol: Bischof Muser über die Hoffnung im Heiligen Jahr

Vor dem Heiligen Jahr hat Bischof Muser sich an seine Diözese gewandt. Er hebt dabei Aussagen des Papstes in Bezug auf die Hoffnung hervor und lädt alle ein, das Heilige Jahr gemeinsam zu feiern.

In einer Botschaft hat sich Bischof Ivo Muser der Diözese Bozen-Brixen im Vorfeld des Heiligen Jahres gemeldet. Papst Franziskus zeige im Schreiben „Spes non confundit“ die Notwendigkeit der Hoffnung auf. Sie solle man leben und weitertragen, so Muser. Er selbst betont: „Wir brauchen Hoffnung, um Kindern das Leben zu schenken und um die bedrohte und verwundete Schöpfung zu hüten und zu bewahren.“

Zugleich lud Muser dazu ein, an der Eröffnungsfeier des Heiligen Jahres im Brixner Dom am 29. Dezember teilzunehmen. Er wies auch auf die verschiedenen Wallfahrtmöglichkeiten nach Rom hin, sowie die sieben Jubiläumskirchen der Diözese.

(südtirolnews – fl)