„Wachsen für eine grünere Zukunft“: Sisters Project in Ghana

Die Missionsschwestern Unserer Lieben Frau vom Heiligen Rosenkranz (MSHR) in Ghana haben ein Projekt ins Leben gerufen, um Bäume, Gras und Blumen auf dem Gelände ihrer Einrichtungen zu pflanzen. So wollen sie einen Beitrag zum Umweltschutz leisten und gleichzeitig eine grünere Zukunft sichern.

Von Sr. Sylvie Lum Cho, MSHR

Das Fällen von Bäumen für die Verbrennung von Holzkohle ist in Ghana alltäglich, eine Form dessen, was im lokalen Sprachgebrauch als „Galamsey“ bezeichnet wird.

Die Problematik des „Galamsey“ ist ein viel diskutiertes Thema, sowohl innerhalb der Katholischen Bischofskonferenz Ghanas (GCBC) als auch bei der Konferenz der Höheren Ordensoberen Ghanas (CMSR-Gh), die ein Gebet gegen illegalen Bergbau und Umweltzerstörung verfasst haben, das in allen religiösen Gemeinschaften Ghanas gebetet wird.

Das Problem der Abholzung im Afram Plains Distrikt

Das Abholzen von Bäumen verursacht in Ghana mehrere große Umweltprobleme, darunter auch einen Klimawandel. Die Abholzung kann zu extremen Temperaturen und Bodenerosion führen, was wiederum eine Verschlechterung der Bodenqualität und eine Verarmung der Nährstoffe zur Folge hat, und die Erde Überschwemmungen und Erdrutschen ausgesetzt ist und die Landwirtschaft zu einer Herausforderung wird.

Außerdem kann das zu einer ernsten Wasserkrise führen. Bäume spielen eine wichtige Rolle bei der Regulierung des Wasserkreislaufs, indem sie Niederschläge absorbieren, die Grundwasserreserven auffüllen und den Flusspegel regulieren. Die Stadt Donkorkrom wird nämlich von drei großen Flüssen begrenzt: dem Volta, dem Afram und dem Obosum, und dennoch leidet sie unter Wasserkrisen.

Der Beitrag der Missionsschwestern vom Heiligen Rosenkranz

Die Missionsschwestern Unserer Lieben Frau vom Heiligen Rosenkranz pflanzen seit mehreren Jahren Bäume und Blumen auf ihrem Schulgelände, um einige dieser Missstände in der Afram-Ebene zu beseitigen. Trotz ihrer begrenzten Finanzmittel haben sie dieser Begrünung zum Wohle aller Vorrang eingeräumt.

Schulleiterin Sr. Stella Nwosu auf dem Schulgelände. Foto: Sr. Sylvie Lum Cho, MSHR / Ghana

Im Vertrauen auf die göttliche Vorsehung im Geiste ihres Gründers, Bischof Joseph Shanahan, CSSp, und inspiriert von Papst Franziskus' Enzyklika Laudato si', die zur Sorge um die Erde, unser gemeinsames Haus, aufruft, haben die MSHR-Schwestern in Ghana an diesem Apostolat des Pflanzens und Pflegens von Setzlingen festgehalten.

Jedes Jahr pflanzen Kinder aus den von den Schwestern geleiteten Instituten Bäume und werden darin geschult, wie man die Erde bewirtschaftet. Im Laufe der Jahre sind die Pflanzen gewachsen und haben erheblich zur natürlichen Schönheit des Geländes beigetragen. Die Bäume wachsen, um den Kindern bei ihren Aktivitäten im Freien im feuchten Donkorkrom Schutz zu bieten. Außerdem schaffen sie ein günstiges Umfeld für das Lernen, da sich das Gras ausbreitet, was das Laufen auf dem Gelände erleichtert und in der Regenzeit den Schlamm vermeidet, wodurch ein geeigneter Spielplatz für die Kinder entsteht.

Schüler und Lehrer der HRS pflanzen Blumen vor dem Verwaltungsgebäude, um das »Grüne Ghana 2023« zu feiern. Foto: Sr. Sylvie Lum Cho, MSHR / Ghana

Ghanas Einsatz für das Pflanzen von Bäumen

Die Baumpflanzaktion „Grünes Ghana 2024“ in der Afram-Ebene wurde im Juni von der Forstkommission der Kwahu-Afram-Ebene in Zusammenarbeit mit Interessenvertretern aus den nördlichen und südlichen Bezirken in der Bezirksversammlung von Donkorkrom gestartet. Die diesjährige Ausgabe steht unter dem Motto: „Growing for a Greener Tomorrow“ (Wachsen für eine grünere Zukunft), eine Veranstaltung, bei der zwei MSHR-Schwestern anwesend waren.

Die Baumpflanzaktion ist eine gemeinsame Aufgabe von Staat und Kirche. Die Regierung betrachtet die Kirche und die Ordensschwestern als Vorreiter und stellt fest, dass die von ihnen geführten Einrichtungen gut verwaltet werden. Dies hat die Schwestern dazu veranlasst, beim Pflanzen von Bäumen ein Beispiel zu geben, dem andere folgen.

Start von »Green Ghana 2024« auf der Distriktversammlung. Foto: Sr. Sylvie Lum Cho, MSHR / Ghana

Der Erhalt von Schulgeländen inmitten der Realität der Afram-Ebenen

Schätzungen zufolge leben bis zu 80 Prozent der Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze. Die Abwanderung auf der Suche nach Nahrung und Einkommen behindert die Entwicklung des Gebiets und beeinträchtigt dadurch das reibungslose Funktionieren von Schulen und anderen privaten und öffentlichen Einrichtungen.

Der Erhalt des Schulgeländes in einem solchen Umfeld ist daher für die Schulleitung nicht einfach gewesen. Die Kosten für die Instandhaltung sind sehr hoch, und es müssen immer mehr Mitarbeiter eingestellt werden.

Die Missionsschwestern Unserer Lieben Frau vom Heiligen Rosenkranz haben sich bemüht, ihre Schulen in diesem schwierigen Umfeld erfolgreich zu führen.

Nach Ansicht der Schwestern drückt sich ihr missionarisches Charisma in ihrer Bereitschaft aus, über die Grenzen ihrer eigenen Länder und Kulturen hinaus gesandt zu werden, um die Frohe Botschaft mit allen Bedürftigen zu teilen.

Die Missionarinnen Unserer Lieben Frau vom Heiligen Rosenkranz, Region Ghana

(vatican news)