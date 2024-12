Bischof Joseph Maria Bonnemain, Bischof von Chur (NICOLA PITARO)

Bischof Bonnemain: Friedensauftrag zu Weihnachten

Der Bischof von Chur, Joseph Maria Bonnemain, hat in seiner Videobotschaft zur Weihnachtszeit eine Reflexion über die Botschaft von Frieden und Harmonie gehalten, die mit der Geburt Jesu Christi in Bethlehem einhergeht. Er bezog sich auf die symbolische Darstellung von Ochse und Esel an der Krippe und spannte den Bogen zu den tiefgreifenden Aufgaben, die Weihnachten an die Menschheit stellt.

Mario Galgano - Vatikanstadt „Der Ochse und der Esel friedlich nahe bei Jesus, als er in der Krippe in Bethlehem geboren wurde. Ein Symbol. Ein Symbol dafür, dass er die Harmonie zwischen der ganzen Schöpfung und Gott wiederherstellen wünscht", erklärte Bischof Bonnemain. Jesus Christus sei der Sohn Gottes, der den Frieden in die Welt gebracht habe – Frieden zwischen Gott und den Menschen, Frieden unter den Menschen sowie Frieden zwischen Mensch und Natur. Die Weihnachtszeit verstehe er daher nicht nur als Geschenk, sondern auch als Auftrag. Bonnemain rief dazu auf, diese Harmonie aktiv mitzugestalten: „Weihnachten lädt uns ein, verbunden mit dem göttlichen Jesuskind, Friedensstiftende zu sein, Erschaffende des Friedens auf Erden unter den Menschen und mit der Schöpfung und mit Gott." Die Weihnachtsbotschaft 2024 von Bischof Bonnemain Ein friedvolles Fest und ein gesegnetes Jahr Abschließend wünschte der Bischof allen Gläubigen ein friedliches und frohes Weihnachtsfest. Dabei verband er seine Botschaft mit der Hoffnung auf ein gesegnetes neues Jahr, das geprägt sein möge von der Bereitschaft, Frieden und Harmonie in der Welt zu fördern. Mit seiner eindringlichen Botschaft stellte Joseph Maria Bonnemain die spirituelle und ethische Dimension von Weihnachten in den Mittelpunkt, die weit über das Fest hinausweist und die christliche Verantwortung gegenüber Mitmenschen und Umwelt unterstreicht. (pm/youtube)

