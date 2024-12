Staunen über die Ewige Stadt Rom im Heiligen Jahr

Zum Heiligen Jahr in Rom, das Papst Franziskus am 24. Dezember feierlich eröffnet hat, werden Millionen von Pilgern – auch aus dem deutschsprachigen Raum – erwartet. Das neue Buch von Michael Hesemann, bei dem zahlreiche Gastautoren mitgewirkt haben, soll das andächtige Staunen über die Ewige Stadt ermöglichen.

Es gibt unzählige Bücher zu Rom – warum sollte es noch eines sein – was ist das Besondere?

Michael Hesemann: Nun, es gibt viele Bücher über Rom, in der Tat. Aber kein Buch über das Heilige Jahr, das aktuelle Heilige Jahr, das der Heilige Vater am Heiligen Abend eröffnet hat. Und darum war es notwendig, ein Buch, in dem einmal die Hintergründe dargestellt werden, die Geschichte des Heiligen Jahres. Wo natürlich dann auch die Hauptbasiliken vorgestellt werden, in denen die Heiligen Pforten sind oder zu denen man immer in Heiligen Jahren pilgerte. Aber dann eben auch die besonderen Jubiläumskirchen.

Der Heilige Vater hat ja eine Reihe von römischen Kirchen zu Jubiläumskirchen erklärt, wo dann entweder der großen Kirchenlehrer gedacht wird oder eben auch Veranstaltungen zum Heiligen Jahr stattfinden.Und darum ist eigentlich dieses Buch ja unabdingbar für einen deutschen Pilger, der orientiert sein will, der wissen will, wo er da hinkommt und warum er überhaupt nach Rom pilgert.

Der Band ist umfangreich und recht schwer und eignet sich sicher nicht für das Handgepäck oder die Handtasche…?

Michael Hesemann: Es gibt natürlich Reiseführer, die man in der Jackentasche tragen und immer dabeihaben kann. Aber dafür nehmen doch heute die meisten Menschen ihr Telefon. Und darum dient mein Buch mehr dem Zweck der Vorbereitung auf eine Pilgerreise. Man liest ja ohnehin nicht, wenn man im Petersdom steht, 30, 40 Seiten, um die Hintergründe zu erfahren, sondern man geht rein, nachdem man sich schon vorher vorbereitet hat.

Und wie gesagt, mein Buch halte ich für eine ganz brauchbare Vorbereitung auf das Heilige Jahr und auf die Kirchen, die man im Heiligen Jahr besucht.

Für wen ist das Buch gedacht - an welche Leserschaft richtet es sich konkret?

Michael Hesemann: Mein Buch ist für jeden gedacht, der nach Rom kommt. Im Heiligen Jahr und auch gerne auch später, weil natürlich die großen Kirchen Roms, die großen Pilgerziele Roms, immer gelten. Also insofern hat man dann etwas fürs Leben, wenn man so will. Aber ich habe es bewusst so geschrieben, dass es eben jeder lesen und verstehen kann.

Und auch die Gastautoren reichen eben von, ja Theologen, die dann auch entsprechend Theologisches in den Mittelpunkt stehen, bis zu prominenten Vatikanjournalisten, bis hin zu Gloria von Thurn und Taxis, die wiederum zu einer sehr erfrischenden Rundfahrt durch Rom durch die römische Innenstadt einlädt.

Es werden die wichtigsten römischen Reliquien dargestellt, die Heiligen dargestellt. Für die Jugend wird der Heilige Carlo Acutis, dessen Heiligsprechung ja einer der Höhepunkte des Heiligen Jahres wird, vorgestellt. Das Buch ist eigentlich für jeden irgendwo eine kleine Schatztruhe, in der er seinen persönlichen Schatz finden kann und vielleicht seinen neuen Lieblingsort in Rom entdeckt, wenn er Rom schon kennt.

Also auch ein Romkenner wird da Vieles finden, wovon er vielleicht noch nie gehört hat. Und dieses Staunen über Rom, über das heilige Rom, oft auch das verborgene Rom - dieses Staunen über Rom ist, was das Buch vermittelt - andächtiges Staunen über eine wirklich heilige und ewige Stadt.

Wie erfolgte die Auswahl der Autoren für das Buch?

Michael Hesemann: Die Auswahl geschah natürlich schon mal dadurch, dass es Autoren sind, die ich kenne, schätze, mit denen ich Kontakt habe und die ich fragen konnte und durfte. Aber ich denke, ich habe auch ein breites Spektrum gewählt. Die meisten Autoren sind ständige Bewohner der ewigen Stadt oder haben lange in Rom gelebt oder sind intime Kenner Roms. Mir war wichtig, dass ich ein breites Spektrum habe, von Kardinälen über Gelehrte bis hin zu erfahrenen Vatikanjournalisten und auch Vertretern der Gesellschaft mit Gloria von Thurn und Taxis. Also es sind erfrischende Perspektiven, es sind neue Perspektiven, es sind tiefgehende Perspektiven, die nachdenklich machen. Mir war auch wichtig, dass auch Schweizer Autoren mit Kardinal Koch und mit dem Kommandanten der Schweizer Garde, Christoph Graf, vertreten sind, damit auch Schweizer, österreichische und deutsche Leser gleichermaßen sich in der Auswahl vertreten fühlen.

Ein Wegweiser für das Heilige Jahr

In dem Buch „Rom im Heiligen Jahr“ kann sich der Rompilger über die Tradition der Heiligen Jahre, den Jubiläumsablass und wie er erlangt werden kann, die vier Papstbasiliken mit ihren Heiligen Pforten, die sieben Pilgerkirchen und die 40 römischen Gotteshäuser und die Katakomben, die im Jubiläum des Jahres 2025 eine besondere Rolle spielen, informieren. Auch die wichtigsten Kirchenlehrer, Heiligen und Reliquien, denen man in Rom begegnet, werden vorgestellt.

Zwölf Romkenner führen den Leser schließlich zu ihren Lieblingsorten in der Ewigen Stadt: Mitgewirkt haben Erzbischof Georg Gänswein, Kardinal Kurt Koch, Kardinal Gerhard Ludwig Müller, Paul Badde, Oberst Christoph Graf, Prof. Dr. Stefan Heid, Dr. Claudia Kaminski, Martin Lohmann, Martin Rothweiler, Gudrun Sailer, Fürstin Gloria von Thurn und Taxis und Prof. Dr. Dr. Ralph Weimann.

Das Buch ist im Media Maria Verlag erschienen und im Buchhandel für einen Preis von etwa 25 Euro erhältlich.

