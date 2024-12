D: „Freiheit muss erkämpft werden“

Kardinal Reinhard Marx hat zum Einsatz für Freiheit und gegen Hass aufgerufen.

Zum 80. Jahrestag der Priesterweihe von Karl Leisner am Sonntag feierte Marx im Karmel Heilig Blut von Dachau einen Gottesdienst. Dabei sagte der Erzbischof von München und Freising, Leisners Beispiel möge „junge Menschen inspirieren, einzustehen gegen Rassismus, Gewalt und Hass“.

In Karl Leisners Tagebüchern erkenne man „manche Parolen wieder, die heute durch die Welt hindurchgehen, den Stil, die Brutalität der Sprache, die Erniedrigung des anderen“. Der von Nationalsozialisten verfolgte Karl Leisner wurde am 17. Dezember 1944 im Konzentrationslager Dachau heimlich zum Priester geweiht und feierte dort am 26. Dezember 1944 auch seine erste und einzige Heilige Messe. Er starb im August 1945 an den Folgen der Haft.

„Was wir augenblicklich erleben: der Kampf um die Freiheit“

Die Geschichte von Karl Leisner sei „eine der bewegendsten“, die in Dachau geschehen seien, und „eine Botschaft für uns alle“, betonte Kardinal Marx. Sie weise „weit in die Zukunft“ angesichts dessen, „was wir augenblicklich erleben: der Kampf um die Freiheit“. Der Glaube müsse „mit Leib und Seele“ erkämpft werden „und hat erst dann Gewicht, bekommt erst dann Dynamik“. Das gelte auch für die Freiheit: „Wir denken, sie sei irgendwie von selbst da, aber das ist sie eben nicht. Nur wenn Menschen da sind, die mit Leib und Seele für die Freiheit einstehen, für die Würde des Menschen, für Respekt und Hingabe und für den Blick auf die Armen und Verwundeten, dann wird Freiheit gemacht.“

Kardinal Marx

Er wünsche sich, dass Christinnen und Christen freie Menschen seien, sagte der Erzbischof: „Nicht verdruckst, nicht ängstlich, nicht bigott, nicht hochmütig, sondern freie, souveräne Menschen.“ Karl Leisner sei trotz seiner Leidenssituation innerlich frei gewesen. „Das ist etwas, was uns weiter inspirieren soll.“

Heimliche Weihe hinter Gittern

Der damalige Bischof des französischen Clermont, Gabriel Piguet, war 1944 ebenfalls im Konzentrationslager Dachau inhaftiert und spendete Karl Leisner die Priesterweihe. Dafür wurde eigens ein Bischofsstab geschnitzt, den Kardinal Marx bei dem Gedenkgottesdienst trug. Weitere liturgische Gegenstände hatte die Ordensfrau Imma Mack in das Konzentrationslager geschmuggelt. Priesterweihe und Primiz fanden unter strenger Geheimhaltung statt und wurden von den Nationalsozialisten nicht bemerkt. Karl Leisner wurde 1996 als Märtyrer seliggesprochen.

