Salzburg

KIRCHE Österreich

Weihnachten

predigt

Bischofskonferenz

Erzbischof Lackner in Christmette: Gott heute neu suchen

In der Christmette am Heiligen Abend hat Erzbischof Franz Lackner im Salzburger Dom die Gläubigen dazu aufgerufen, in der Hektik des modernen Lebens die Sehnsucht nach Gott neu zu entdecken. Angelehnt an die biblischen Erzählungen von den Hirten, den Weisen und den Alten Simeon und Hanna im Lukasevangelium, hob Lackner hervor, wie diese Menschen durch ihre Suche nach dem Kind in der Krippe Hoffnung fanden.

Lesen Sie auch 26/12/2020 Österreich: Weihnachten ist Gegenbeispiel zu „Ich-Religion" Der Vorsitzende Bischofskonferenz, der Salzburger Erzbischof Franz Lackner , hat in seiner Christtags-Predigt die Anwesenheit und Begleitung Gottes inmitten der Verwundungen der ... „Sie bewahrten sich in ihren Herzen eine Sehnsucht nach Gott, die sie zu hoffenden Menschen machte“, betonte der Erzbischof. Lackner beschrieb Bethlehem als „toten Winkel von Jerusalem“ und den Stall sowie die Futterkrippe als „Verstecke Gottes“. Diese Orte und die Menschen, die das neugeborene Kind zuerst suchten, böten auch heute Perspektiven für alle, die Gott in ihrem Leben neu entdecken möchten. Der Erzbischof stellte zentrale Fragen, die zur Reflexion anregen sollten: „Wo sind wir bei unserem doch sehr hohen Lebensstandard dennoch arm geworden? Wo sind die toten Winkel in unseren Herzen? Wo sind wir im sogenannten christlichen Abendland, auf ureigenem Terrain doch Fremde geworden?“ Besonders betonte er, dass diese Fremdheit nicht durch äußere Einflüsse wie Zuwanderung entstünde, sondern durch eine innere Entfremdung von Gott: „Weil wir vergessen haben, dass wir Gott vergessen haben.“ In seiner Predigt rief Lackner die Gläubigen dazu auf, den Blick für das Fehlende im eigenen Leben zu schärfen. Durch die Geburt Jesu seien „aus Irrwegen Hoffnungswege geworden, Suchwege mit Ausblick auf Sinn“. Lackner zitierte die Worte Jesu, die diese Botschaft verdeutlichen: „Ich bin gekommen, damit ihr das Leben habt in Fülle.“ (kap - mg) Danke, dass Sie diesen Artikel gelesen haben. Wenn Sie auf dem Laufenden bleiben wollen, können Sie hier unseren Newsletter bestellen.

Themen Österreich

Weihnachten

predigt

Bischofskonferenz