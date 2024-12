Weihnachten in Liechtenstein: Eine Revolution der Zärtlichkeit

In seiner Weihnachtsbotschaft hat Bischof Benno Elbs die Bedeutung von Weihnachten als Fest des Schenkens und der Zärtlichkeit betont. Er hob hervor, dass die Geburt Jesu die Zuwendung Gottes zu den Menschen symbolisiere und uns dazu aufrufe, diese Zärtlichkeit in unserem Alltag weiterzugeben.

Bischof Elbs erinnerte daran, dass Papst Franziskus Weihnachten als „Revolution der Zärtlichkeit“ bezeichnet habe. Zärtlichkeit beginne im Herzen und erreiche Augen, Ohren und Hände. Sie bedeute, die Stille der Leidenden zu hören, Trost zu spenden und die Faust für Versöhnung zu öffnen. Der Weg dieser Zärtlichkeit führe uns nach Bethlehem, zum Kind in der Krippe – dem Gesicht von Gottes Zärtlichkeit.

In diesem Sinne forderte der Bischof die Gläubigen auf, die Botschaft von Weihnachten in ihrem täglichen Leben zu leben, indem sie Frieden stiften und Harmonie in ihren Beziehungen fördern. Er wünschte allen ein friedvolles und frohes Weihnachtsfest sowie ein gesegnetes neues Jahr.

Am 20. September 2023 nahm Papst Franziskus den Rücktritt von Erzbischof Wolfang Haas an und berief den Feldkircher Bischof Benno Elbs zum Apostolischen Administrator des Erzbistums Vaduz.

(pm - mg)