Kind aus Österreich eröffnet mit Papst Heilige Pforte

Wenn Papst Franziskus an diesem Dienstagabend vor der Christmette das große Jubiläumsjahr 2025 mit dem Aufstoßen der „Heiligen Pforte" eröffnet, tut er das mit österreichischer Beteiligung. Ein aus Wels stammendes achtjähriges Mädchen ist Teil der Prozession aus zehn Kindern, die mit ihren Eltern gleich nach dem Papst die eben eröffnete Pforte am Petersdom durchschreiten werden.

Wie die Agentur kathpress berichtet, bereitet sich das Mädchen, Ludovica-Lavinia Piccioni, gerade in der deutschsprachigen Pfarre Santa Maria dell'Anima auf die Erstkommunion im Frühling vor. Sie ist Spross einer in Rom lebenden Auswandererfamilie.

Bei der Zeremonie will Ludovica ein oberösterreichisches Dirndl tragen. Auch die anderen beteiligten Kinder aus aller Welt werden in landestypische Tracht gekleidet sein. Geplant ist, dass die Kinder Blumen tragen und diese gegen Ende der Feier gemeinsam mit Papst Franziskus dem im Petersdom aufgestellten hölzernen Jesuskind in der Krippe darbringen werden.

Die Heilige Pforte ist das erste Portal rechts in der Vorhalle des Petersdoms. Es ist normalerweise zugemauert und wird nur zu Heiligen Jahren geöffnet. Der Moment des Aufstoßens durch den Papst markiert den Beginn des Heiligen Jahres.

(kap – gs)