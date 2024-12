D: „Flucht – eine grundlegende menschliche Erfahrung“

„Die Fluchtgeschichte von Maria, Josef und Jesus erinnert uns wunderbar daran, dass Flucht und Schutzsuche keine modernen Phänomene sind, sondern sie sich durch die gesamte Menschheitsgeschichte ziehen.“

Das betont Stefanie Tegeler, Flüchtlingsbeauftragte des Bistums Münster, in einer neuen Folge des Bistumspodcasts „kannste glauben“. „Wir müssen akzeptieren, dass Migration ein Normalfall und Deutschland ein Einwanderungsland ist“, erklärt sie in dem Gespräch.

Flucht sei eine grundlegende menschliche Erfahrung, die viele in Deutschland glücklicherweise nicht machen müssen. „Hinter jedem Menschenleben steht eine Geschichte, die es wert ist, geschützt zu werden“, sagt Tegeler. Die Flüchtlingsbeauftragte plädiert für einen offeneren Kulturbegriff, der nicht die Unterschiede, sondern die Gemeinsamkeiten hervorhebe.

„Hinter jedem Menschenleben steht eine Geschichte“

„Wir alle sind Menschen und die Menschenwürde ist unantastbar.“ Die Weihnachtsgeschichte sei deshalb ein guter Anlass, um mit Empathie auf Schutzsuchende und Flucht zu schauen.

Tegeler ist Politikwissenschaftlerin und leitet seit 2023 den Fachbereich „Soziale Arbeit“ beim Diözesancaritasverband im Bistum Münster. Seit vielen Jahren beschäftigt sie sich mit den Themen Flucht und Migration, beriet bei einem Wohlfahrtsverband Geflüchtete beispielsweise zu Asylverfahren und koordinierte die Ehrenamtsarbeit. In ihrer Funktion als Flüchtlingsbeauftragte des Bistums Münster hat sie derzeit unter anderem die Situation in Syrien und die hiesige Debatte im Blick, und sie unterstützt Haupt- und Ehrenamtliche in ihrem Engagement rund um Flucht und Schutzsuche.

Sorge über Wahlkampf

Auf den bevorstehenden Bundestagswahlkampf sieht Tegeler mit Sorge: „In diesem Überbietungswettbewerb von menschenunwürdiger Behandlung ganzer Bevölkerungsgruppen befürchte ich einen anstrengenden Wahlkampf, insbesondere für die vielen Menschen, die sich in diesem Bereich engagieren, und nicht zuletzt für diejenigen, die mit einer Flucht- und Migrationsgeschichte in Deutschland leben.“

