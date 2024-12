D: Erstes Bundesland plant gemeinsamen Religionsunterricht

Als erstes Bundesland in Deutschland plant das norddeutsche Niedersachsen die Einführung eines gemeinsamen christlichen Religionsunterrichts. Kommende Woche soll dazu eine entsprechende Vereinbarung von den evangelischen Landeskirchen und den katholischen Diözesen unterzeichnet werden, heißt es in einem Bericht der deutschen Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA).

Lesen Sie auch 15/12/2020 Italien: Neue Lehrkräfte für Religionsunterricht Das italienische Bildungsministerium schreibt in Kooperation mit der katholischen Bischofskonferenz landesweit neue Stellen für Lehrkräfte im Religionsunterricht aus. Eine ...

Der Vereinbarung haben bereits die Konferenz der niedersächsischen katholischen Bischöfe und die Synoden der evangelischen Kirchen in Niedersachsen zugestimmt. Als ordentliches Unterrichtsfach soll das Fach „Christliche Religion" in den nächsten Jahren an allen Schulformen den evangelischen und katholischen Religionsunterricht ersetzen.



Die niedersächsischen Kirchen hatten im Mai 2021 einen Vorschlag für einen gemeinsam verantworteten christlichen Religionsunterricht vorgelegt und seither mit verschiedenen Experten darüber beraten. Der Unterricht soll über die bisherige bloße Kooperation der beiden Kirchen hinausgehen und etwa einen gemeinsamen Lehrplan beinhalten. Der neue Unterricht soll zum Schuljahr 2025/26 starten. Zuvor muss noch die rot-grüne Landesregierung zustimmen. Sie steht dem Vorhaben offen gegenüber.

(kna - mg)