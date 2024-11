Zu Beginn des Kirchenjahres kommen die Betrachtungen zum Sonntagsevangelium aus dem derzeit kriegsgebeutelten Heiligen Land. Am 1. und 2. Advent begleitet uns bei „Unser Sonntag“ Dr. Ralf Rothenbusch aus Jerusalem.

Der Diplom-Theologe studierte in Würzburg, Cordoba / Argentinien, Freiburg im Breisgau und in Jerusalem. Nach verschiedenen Lehrtätigkeiten in Freiburg, Bochum und Münster wurde er 2016 außerplanmäßiger Professor der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg.

Hier ein kleiner Vorgeschmack auf unsere Abendsendung am Samstag

Ehe er 2021 als Leiter des Paulus-Hauses nach Jerusalem ging, war er stellvertretender Direktor der katholischen Akademie des Bistums Mainz. Seit 2024 ist Ralf Rothenbusch auch der Repräsentant des Deutschen Vereins vom heiligen Lande im Heiligen Land.

(Radio Vatikan - Redaktion Claudia Kaminski)