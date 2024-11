Schwester Pia: Licht für blinde Kinder in Ruanda

„Dankbarkeit, Neugierde, Offenheit und Freude an den kleinsten Dingen.“ So beschreibt Schwester Pia Guminska vom Schul- und Bildungszentrum für blinde Kinder in Ruanda die Liebe Gottes, die sich in den Schulgängen zeigt.

Tomasz Zielenkiewicz - Kigali

Das von 14 Millionen Menschen bewohnte Ruanda ist bekannt für die außergewöhnlichen Ereignisse Anfang der 1980er Jahre, als die Jungfrau Maria einigen jungen Mädchen in Kibeho erschien. Die Erscheinungen wurden von der katholischen Kirche offiziell anerkannt, Pilger aus der ganzen Welt kommen hierher. In der Nähe befindet sich ein Schul- und Bildungszentrum für Blinde, das von den polnischen Franziskanerinnen der Dienerinnen des Kreuzes geleitet wird. Es wurde 2008 gegründet. Im Jahr 2009 wurde eine Grundschule in Betrieb genommen, die erste für Blinde in ganz Ruanda. Außerdem gibt es eine Sekundarschule mit verschiedenen Ausbildungszweigen. In diesem Jahr lernen 185 Kinder in dem Zentrum. Das Personal besteht aus zwei Schwestern aus Polen, einer aus Kenia, drei ruandischen Schwestern sowie zahlreichen Laienmitarbeitern.

Kinder mit Sehbehinderungen auf dem Spielplatz

Wie uns Schwester Pia erzählt, war der Gedanke, in der Mission zu dienen, schon seit Jahren in ihr gereift. „Ich sagte dem Herrn, dass ich gehen würde, wenn es einen Bedarf gäbe. Es gab ein Angebot von den Oberinnen, also wollte ich diese junge Kirche kennen lernen und habe mich mit aller Offenheit auf den Weg gemacht“, erzählt sie. Die Schwestern in Kibeho wollen ihren Schützlingen die Idee von Mutter Rosa Czacka, der Gründerin der Kongregation der Franziskanerinnen, Dienerinnen des Kreuzes und seliggesprochen, nahebringen. „Wir wollen ihnen zeigen, dass sie unabhängig sein können, dass sie Menschen sein können, die anderen zeigen, dass eine Behinderung kein Hindernis ist, um sich zu entwickeln, um Erfolg zu haben. Wir wollen ihnen mit unseren Aktivitäten Hoffnung geben“, fügt die Schwester hinzu.

Viele der Kinder, die von den Schwestern betreut werden, wurden von ihren Familien bereits aufgegeben. Deshalb kommen sie oft erst spät, im Alter von 12 oder 13 Jahren, in das Zentrum. Die Schülerinnen und Schüler der Schwesternschule sind nicht faul. Sie stehen früh auf, beginnen um 6 Uhr mit ihrem eigenen Studium, gehen um 8 Uhr zur Schule und bleiben dort bis 17 Uhr. Unter den Schülern gibt es natürlich auch besonders begabte. Einer von ihnen ist Jean de Dieu Niyonzima, der bei den staatlichen Prüfungen am Ende der Junior High School den fünften Platz landesweit belegte. Er erzählte den lokalen Medien, dass er gerne Journalismus und Sprachen studieren würde.

Die Schwestern sind sehr stolz auf jede Leistung ihrer Schützlinge. „Die Kinder sind sehr kreativ, sie können zum Beispiel ein Lied zum Tag des Lehrers komponieren. Sie singen mehrstimmig und wir haben auch einen Schulchor. Sie treten bei jeder Schulfeier auf und leiten auch den Gesang bei der Sonntagsmesse“, sagt Schwester Pia. Die Schule bietet Tanzkurse an, von zwei Lehrerinnen geleitet. Sie werden von jüngeren und älteren sehbehinderten Kindern besucht.

Eine Gruppe von Kindern, die an Albinismus leiden, besucht ebenfalls die Schule. Sie fühlen sich hier sicher, während ihr Schicksal in Afrika manchmal tragisch sein kann. „Eines Tages brachte eine Frau zwei Albinokinder in die Schule und sagte, dass nur das dritte Kind, das zu Hause geblieben war, ruandisch sei“, erzählt die Schwester. „Deshalb ist es notwendig, ihnen besondere Liebe zu schenken“, betont sie.

Kennenlernen der seligen Rosa Czacka, Schutzpatronin der Blinden

Die Schwestern unterstreichen, dass die Vorsehung über sie wacht. „Gott kümmert sich wirklich sehr um uns, indem er uns Spender schickt, denn der größte Teil unserer Arbeit wird durch Spenden ermöglicht; vor allem aus Polen, aber auch von einigen Organisationen aus anderen Ländern“, fügt Schwester Pia hinzu. „Manchmal brauchen wir nur eine neue Idee zu haben, und schon gibt es Menschen, die uns helfen, sie zu verwirklichen.“

Mutter Rose Czacka ist für die Schwestern eine besondere Schutzpatronin für ihre täglichen Aufgaben. „Sie selbst hat die Blindheit als Gottes Wille akzeptiert, also versuchen wir mit aller Kraft, den Kindern den Glauben zu vermitteln. Das ist insofern leicht, als die ruandische Gesellschaft religiös ist.“ Dankbarkeit und Freude sind auf den Gesichtern der Kinder abzulesen. „Selbst die kleinsten Geschenke rühren sie zu Tränen, und wenn ein Geburtstag organisiert wird, ist die Freude riesengroß; sie sind dankbar, dass sich jemand an diesen Anlass erinnert“, erzählt Schwester Pia.

Worte wie Freude, Dankbarkeit, Bereitschaft zum Lernen kommen hier in Kibeho häufig vor. Hier gewinnen die Kinder den Glauben zurück, dass sie im Leben etwas erreichen können. Sie sind stolz, wenn sie zu Hause zeigen können, dass sie lesen können. In Strickworkshops entstehen Mützen und Schals. All das ist eine große Motivation für die Schwestern. „Die Tatsache, dass wir hier sind, ist Gottes Werk, das spüren wir. Wir sind nicht viele und das Zentrum ist groß, also hoffen wir auch auf neue Berufungen“, betont Schwester Pia.

Auch die Ankunft eines polnischen Botschafters in Ruanda wird eine wichtige Unterstützung für die Schwestern sein. Die Botschaft ist derzeit in Planung. Im Februar 2024 wurde das Schulzentrum bereits von Präsident Andrzej Duda und seiner Frau Agata Kornhauser-Duda besucht.

„Hier sind die Menschen mit dem zufrieden, was sie haben, und sie haben sehr wenig“, schließt Schwester Pia. Sie ist erst seit einem Jahr im Zentrum tätig, aber bekommt bereits ein besonderes Zeichen - das Lächeln - von ihren Schützlingen zurückerstattet.

Kinder mit Sehbehinderung im Unterricht

