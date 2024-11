Nach einem Isrealischen Luftangriff im Libanon (ANSA)

KIRCHE Österreich

Libanon

Krieg

Gesellschaft

Ökumene

Österreich: „Lasst den Libanon nicht im Stich“

In Wien hat der libanesische Priester und Theologe Gabriel Hachem am Donnerstag über die Lage im Libanon gesprochen. In einem Interview mit der Stiftung Pro Oriente bezeichnet er die Lage des Landes als schlichtweg katastrophal.

Der Konflikt zwischen der Hisbollah und Israel habe die Krise im Libanon weiter verschärft. In seinen 62 Jahren sei das für Gabriel Hachem schon der fünfte Krieg, nie hätte er Frieden und Stabilität erlebt. Die Bevölkerung leide Not durch die in sozialer, wirtschaftlicher und humanitärer Hinsicht katastrophale Situation. „Die Angst regiert überall.“ Gerade in dieser Situation sei die Kirche gefordert, den Menschen Hoffnung zu geben. Solche Solidarität beginne vor allem mit Präsenz und Aufmerksamkeit. So ist Hachem Teil eines Teams, das in Österreich und im nahen Osten ökumenische Workshops veranstaltet. Für die Jugendlichen „bringen [diese] sehr viel Hoffnung und Zukunftsperspektiven.“ Im Libanon gibt es neben der Pluralität der Religionen und Völker auch prozentuell so viele Christen wie nirgendwo sonst im Nahen Osten. Der Anteil liege Schätzungen zufolge bei rund einem Drittel der Bevölkerung. Innenpolitisch ist die Lage des Landes sehr komplex und instabil. Seit zwei Jahren hat es keinen Präsidenten mehr, auch die Regierung ist eigentlich zurückgetreten. (kap - fl) Danke, dass Sie diesen Artikel gelesen haben. Wenn Sie auf dem Laufenden bleiben wollen, können Sie hier unseren Newsletter bestellen.

Themen Österreich

Libanon

Krieg

Gesellschaft

Ökumene