Österreich: Knapp 4.000 Ordensleute

Knapp 4.000 Ordensleute in 193 Ordensgemeinschaften leben und wirken in Österreich „und setzen sich für ein gutes Leben aller ein“, wie es vonseiten der Österreichischen Ordenskonferenz heißt. In der Ordenskonferenz laufen alle statistischen Daten zum Ordensleben im Land zusammen.

Lesen Sie auch 30/05/2024 Österreichische Ordenskonferenz präsentiert aktuelle Statistik Trotz sinkender Mitgliederzahlen betonten führende Vertreter der Ordensgemeinschaften die anhaltende Bedeutung und Relevanz der Ordensleute für die Gesellschaft, wie aus dem am ...

Mit Stichtag 31. Dezember 2023 gab es in Österreich demnach 3.957 Ordensleute in 193 Ordensgemeinschaften: 2.528 Schwestern und 1.429 Patres (Ordenspriester) und Brüder.

Als wichtiges Betätigungsfeld von Ordensgemeinschaften in Österreich zählen unverändert der Schulbereich sowie das Gesundheitswesen. So betrug die Anzahl der Schülerinnen und Schüler im Schuljahr 2023/2024 an den 189 Ordensschulen in Österreich rund 50.000. Die Schulen verteilen sich auf 111 Standorte mit insgesamt 248 Ausbildungsformen in ganz Österreich.

Es gibt 23 von Orden geführte Krankenhäuser, 39 Pflegeeinrichtungen und 25 Kur-, Gäste-, Besinnungs- und Exerzitienhäuser. Rund jedes fünfte Krankenhausbett in Österreich befindet sich in einem Ordensspital (in absoluten Zahlen: 7.120 Betten). Die Ordenskrankenhäuser beschäftigen rund 20.000 Mitarbeitende und versorgen 2,14 Millionen Patientinnen und Patienten pro Jahr.

Die Ordensgemeinschaften verfügen zudem über 500 Archive und rund 4,5 Millionen Bücher in den Ordensbibliotheken. Die Zahl an Museen, Schatzkammern und Sammlungen wird von der Ordenskonferenz mit 116 angegeben.

(kap – mg)