Countdown zur UN-Klimakonferenz

KIRCHE Österreich

uno

Kinder

Klimawandel

Konferenz

Österreich: „Keine Zeit mehr für heiße Luft“

Im Vorfeld der UN-Klimakonferenz hat die katholische Jugendschar dazu aufgefordert, die „ökologischen Kinderrechte“ zu wahren. Das tat sie in einem Appell am Samstag an die österreichische Delegation.

Lesen Sie auch 30/11/2023 UNO/COP28: Kinderrecht auf einen nachhaltigen Planeten garantieren Der Erfolg oder Misserfolg bei der Bewältigung der Klimakrise wird an zwei Zahlen gemessen werden: der Einhaltung der 1,5-Grad-Grenze und dem Schutz der Kinder, die durch diese ... Durch Umweltkatastrophen seien die Rechte der Kinder etwa durch Schulschließungen oder Verlust von Wohnraum immer mehr gefährdet. Deshalb sollten bei den Diskussionen in Baku das Wohl von Kindern und ein gutes Leben für zukünftige Generationen im Mittelpunkt stehen. Die Vorsitzende der Jungschar warnte auch davor, dass der psychische Stress unter Kindern angesichts des Klimawandels zunehme. Dazu komme das Gefühl, nicht gehört zu werden. „Jedes Zögern verschlimmert die Situation, und es sind die Kinder, die in einer Welt aufwachsen müssen, in der die Schäden irreparabel sind“ Um die „ökologischen Kinderrechte“ durchsetzen zu können, sei eine sogenannte „Klima-Gerechtigkeit“ vonnöten, fordert die Jungschar. Bei dieser müsse verbindliche und wirkungsvolle finanzielle Unterstützung an Länder, die am wenigsten zur Klimakrise beigesteuert haben, geleistet werden. Zudem benötige man bei der Klimakonferenz Partizipation von Kindern in Form von Information und inhaltlicher Mitbestimmung, wie die Jungschar meint. Die UN-Klimakonferenz 2024 (COP 29 / 29th Conference of the Parties) findet vom 11. bis 24. November 2024 in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku statt. (kap - fl) Danke, dass Sie diesen Artikel gelesen haben. Wenn Sie auf dem Laufenden bleiben wollen, können Sie hier unseren Newsletter bestellen.

Themen Österreich

uno

Kinder

Klimawandel

Konferenz