Österreich: Caritas dankt Freiwilligen für Hochwasserhilfe

In mehr als 35 Gemeinden haben Freiwillige nach der Hochwasserkatastrophe geholfen. Dafür bedankten sich die Leiter der Caritas in einer Aussendung am Freitag. Freiwillige stärkten mit solchen Einsätzen den gesellschaftlichen Zusammenhalt.

Lesen Sie auch 17/09/2024 Hochwasser in Österreich: Caritas im Einsatz Mindestens 18 Menschen sind bislang beim Jahrhunderthochwasser ums Leben gekommen, das tagelanger Starkregen in Mittel- und Osteuropa verursacht hat. Allein in Österreich ist die ... Gerade in einer solchen Zeit der Krise zeigten diese Freiwilligen „Unser Land kann Krise! Und die Caritas kann Krise!", so die Caritas Wien und St. Pölten. Die Arbeit von Freiwilligen trage viel dazu bei, „die Lebensqualität in unserer unmittelbaren Umgebung nachhaltig zu fördern“. Zum Auftakt der „Freiwilligenmesse Niederösterreich“ kommenden Sonntag wird der St. Pöltner Bischof Alois Schwarz einen Dankgottesdienst unter dem Motto „Ich bin dabei" halten.

