D: Große Anteilnahme an Kamphaus' Tod

Die Anteilnahme der Bevölkerung am Tod des früheren Limburger Bischofs Franz Kamphaus ist groß.

Vor dem geschlossenen Sarg, der am Samstagnachmittag in die Limburger Stadtkirche überführt und dort aufgebahrt wurde, habe sich „eine lange Schlange von mehreren hundert Menschen gebildet, die erstmal gar nicht abriss“. Das sagte eine Bistumssprecherin auf Anfrage der Katholischen Nachrichten-Agentur. Viele der Trauernden hätten Blumen an den Sarg gelegt.

Requiem am Dienstag

In der Stadtkirche haben die Menschen bis Montagabend die Möglichkeit, persönlich von dem Verstorbenen Abschied zu nehmen. Am Dienstag wird der Sarg dann in den Limburger Dom überführt, wo Kamphaus nach einem Requiem (14.00 Uhr) in der Bischofsgruft beigesetzt wird. Das Requiem wird laut Diözese auf den Domplatz und in die Stadtkirche übertragen sowie live im Internet gestreamt.

Altbischof Kamphaus starb am 28. Oktober im Alter von 92 Jahren im Sankt Vincenzstift in Rüdesheim-Aulhausen. Er stand rund 25 Jahre - von 1982 bis 2007 - an der Spitze des Bistums Limburg. Neben ausliegenden Kondolenzbüchern bietet auch die Bistums-Internetseite die Möglichkeit, digital zu kondolieren.

(kna – sk)