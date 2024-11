Filmtipp: Neuigkeiten aus Lappland

In einem Dorf im finnischen Lappland zerstört eine alleinerziehende Mutter versehentlich das Schaufenster der Lokalzeitung und heuert kurzerhand als Reporterin an, um so den Schaden abzuarbeiten. Die Ereignislosigkeit in der Provinz Mitte der 1980er-Jahre wird aufgerührt, als sich Hinweise auf eine abgestürzte russische Rakete mehren und sich das Dorf mit Militärs und Politikern füllt.

Lesen Sie auch 06/11/2024 Unser Filmtipp: Critical Zone Ein Dealer, der sich als Prophet des Widerstands gegen das iranische Regime versteht, verbringt den größten Teil seines Daseins im Auto, mit dem er durch Teheran fährt, um seinen ... Die zunächst amüsante Tragikomödie wird zunehmend ernster, indem sie die damalige Neutralität Finnlands als Verdrängung schildert, weil niemand etwas von einer atomaren Bedrohung wissen will. Der Recherche der Frau kommt darum als Suche nach der Wahrheit eine besondere Bedeutung zu. - Ab 14. Hier erfahren Sie mehr: https://www.filmdienst.de/film/details/623262/neuigkeiten-aus-lappland#filmkritik *Redaktioneller Hinweis: Die rezensierten Filme werden durch den Filmdienst ausgesucht und bearbeitet. Die Katholische Filmkommission für Deutschland ist die Herausgeberin des Portals Filmdienst.de. Sie ist ein Gremium, das im Auftrag der Publizistischen Kommission der Deutschen Bischofskonferenz arbeitet. (filmdienst - mg) Danke, dass Sie diesen Artikel gelesen haben. Wenn Sie auf dem Laufenden bleiben wollen, können Sie hier unseren Newsletter bestellen.

