Ernüchterung über US-Wahl: Mehrheit unserer Follower gegen Trump-Sieg

Donald Trump in Palm Beach in Florida

In unserer Umfrage unter den WhatsApp-Followern zeigt sich ein klares Meinungsbild: Die Mehrheit der Befragten ist über die Wahl von Donald Trump als Nachfolger Joe Bidens erschrocken oder unzufrieden. Ein kleinerer Teil begrüßt den Wahlausgang, während einige die US-Präsidentschaftswahl uninteressant finden.

Mario Galgano - Vatikanstadt

Die jüngsten Präsidentschaftswahlen in den USA haben die Welt in Atem gehalten, und auch unter unseren WhatsApp-Followern sorgte die Nachricht vom Wahlsieg Donald Trumps für deutliche Reaktionen. Wir haben unsere Follower um ihre Meinung gebeten und bekamen am Donnerstag bis 11 Uhr ein klares Meinungsbild.

Von den insgesamt 185 Teilnehmenden unserer Umfrage gaben 136 Personen an, dass sie den Wahlausgang mit Erschrecken oder Unzufriedenheit aufnehmen. Dies entspricht 73,5 Prozent aller abgegebenen Stimmen. Für die Mehrheit ist die Rückkehr Trumps ins Weiße Haus also eine Sorge, die viele Follower beschäftigt.

Auf der anderen Seite freuen sich 17 Follower, was einem Anteil von 9,2 Prozent entspricht, dass Trump als Nachfolger Joe Bidens gewählt wurde. Diese Gruppe sieht den Wahlausgang offenbar positiv und scheint sich von einer neuen Amtszeit des ehemaligen Präsidenten Stabilität oder eine politische Wende zu erhoffen.

Für 32 Personen – das sind 17,3 Prozent – ist das Ergebnis dagegen schlicht uninteressant. Diese Gruppe ist weder positiv noch negativ beeindruckt und nimmt die Wahl als eher unbedeutend wahr.

Kritisch und große Bedenken

Die Umfrage zeigt, dass die überwiegende Mehrheit unserer Follower kritisch auf die Wahl blickt und große Bedenken hegt. Vor allem die scharfe gesellschaftliche Polarisierung, die Trumps Präsidentschaft bereits einmal geprägt hat, und seine angekündigte Migrations- und Sozialpolitik sorgen offenbar für Unbehagen. Auch internationale Beobachter und viele Follower fragen sich, was Trumps erneuter Einzug ins Weiße Haus für die globalen Beziehungen bedeutet.

Mit dieser Rückmeldung spiegeln unsere Follower ein Meinungsbild wider, das auch in Europa häufig zu sehen ist. Der Wunsch nach Stabilität und einer diplomatischen US-Führung steht für viele an erster Stelle – Werte, die sie von einem zweiten Trump-Mandat bedroht sehen.

