D: Erzbischof Heße dankbar für friedlichen Mauerfall

Zum Jahrestag des Mauerfalls zeigt sich der Hamburger Erzbischof Stefan Heße dankbar für den gewaltfreien Verlauf der Ereignisse. „Der Mauerfall brachte allen Deutschen die Freiheit und schließlich die Einheit“, erklärte Heße.

Das erklärte Erzbischof Stefan Heße am Freitagabend in Hamburg. „Dass dies auf friedliche Weise geschah, erfüllt mich auch nach 35 Jahren immer noch mit großer Dankbarkeit. Gerade in den Herausforderungen, die auf unser Land in diesen Tagen zukommen, ist dies eine stabile Grundlage, die wir weiter gestalten sollten in Aufrichtigkeit und Respekt, Gerechtigkeit und Solidarität.“

„Brachte allen Deutschen die Freiheit“

Das Erzbistum Hamburg ist das einzige deutsche Bistum, das Ost- und Westdeutschland verbindet.

(kna - fl)