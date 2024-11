D: Merkel-Biographie berichtet von hilfreichem Papst-Tipp

Deutschlands frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel - die erste Frau in dieser Position - hat eine Autobiographie geschrieben. Veröffentlicht ist sie noch nicht - aber es kursieren in einigen Medien schon Auszüge - in denen es auch um Papst Franziskus geht. Die Protestantin und das katholische Kirchenoberhaupt trafen sich mehrfach.

Die „Zeit" (Donnerstag) publizierte die entsprechende Passage aus Merkels bisher noch unveröffentlichter Biographie. Da heißt es, Papst Franziskus habe Angela Merkel nach deren eigenem Bekunden im Jahr 2017 einen wichtigen Tipp gegeben. Als Bundeskanzlerin habe sie den Papst damals kurz vor dem G20-Gipfel in Hamburg getroffen, so die CDU-Politikerin in ihrer Autobiographie. Die Zusammenkunft der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer stand damals laut Merkels Schilderung unter anderem wegen des von Präsident Donald Trump angekündigten Rückzugs der USA aus dem Pariser Klimaabkommen unter keinem guten Stern. Die „Zeit" (Donnerstag) publizierte die entsprechende Passage aus Merkels bisher noch unveröffentlichter Biographie. Den Papst habe sie, ohne Namen zu nennen, gefragt, wie er mit fundamental unterschiedlichen Meinungen in einer Gruppe von wichtigen Persönlichkeiten umgehen würde, erinnert sich Merkel. „Er verstand mich sofort und antwortete mir schnörkellos: ,Biegen, biegen, biegen, aber achten, dass es nicht bricht.' Dieses Bild habe ihr gefallen, schreibt Merkel. „In diesem Geiste würde ich in Hamburg versuchen, mein Problem mit dem Pariser Übereinkommen und Trump zu lösen, obwohl ich noch nicht genau wusste, was das konkret bedeutete."

Merkels Autobiographie soll am kommenden Dienstag (26. November) bei Kiepenheuer & Witsch erscheinen und am selben Tag in einem Gespräch der Autorin mit Moderatorin Anne Will im Deutschen Theater in Berlin vorgestellt werden. Die Veranstaltung ist ausverkauft. Laut Angaben des Kölner Verlags erscheint das Buch, das Merkel zusammen mit ihrer langjährigen Beraterin Beate Baumann verfasste, in mehr als 30 Ländern.

(kna - sst)