Heute: Allerseelen

Während die Kirche am 1. November aller Heiligen gedenkt, ist der Tag danach, der 2. November, dem Gedenken an die Verstorbenen gewidmet. Beide Feste stehen miteinander in Verbindung.

Einen Tag nach Allerheiligen, am 2. November, findet der Allerseelen-Tag statt - im Vatikan auch ein Feiertag. Das Hochfest Allerseelen gilt zum Gedenken aller Toten und deren Seelen. Dazu werden meist schon am Vortag die Gräber der Verstorbenen besucht und geschmückt. Auch an die Hoffnung auf Auferstehung soll im Rahmen von Allerseelen erinnert werden. An Allerseelen werden außerdem kleine Grablichter angezündet, die als „Ewige Lichter“ Erinnerungen an den Verstorbenen zum Ausdruck bringen sollen.



Dass alle Gläubigen zur Heiligkeit berufen sind, hat Papst Franziskus in einem persönlich gehaltenen Lehrschreiben neu bekräftigt. „Gaudete et Exsultate“, ein Dokument „über den Ruf zur Heiligkeit in der Welt von heute“, ist 2018 erschienen.

Allerheiligen: Gedenken auch an unbekannte Heilige

Am 1. November hingegen gedenkt die Kirche aller Heiligen, in dem Bewusstsein, dass zu den Heiligen nicht nur die großen, bekannten Namen wie Mutter Theresa, Franz von Assisi oder Hildegard von Bingen zählen, sondern auch diejenigen, die niemals offiziell heilig- oder seliggesprochen wurden und nicht im Kalender der Kirche stehen. Zu Allerheiligen gedenkt man also auch jener Menschen, von deren Heiligkeit nur Gott weiß.

An jedem Tag im katholischen Jahreskreis sind nach 2.000 Jahren Kirchengeschichte eine Vielzahl Seliger und Heiliger vermerkt. Am 1. Tag im November feiert die Kirche sie alle zusammen mit einem Hochfest. Ein solches Allerheiligenfest war in der Kirche bereits im vierten Jahrhundert bekannt. Die Westkirchen feiern alle ihre Heiligen und Seligen seit einer Festlegung Papst Gregor IV. im Jahr 835 jährlich am 1. November.

