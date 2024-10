Wien: Kardinal Schönborn geht im Januar in den Ruhestand

Der Wiener Kardinal Christoph Schönborn geht offenbar im Januar in den Ruhestand. Wie die Erzdiözese Wien mitteilte, ist die Abschiedsfeier für den 18. Januar im Stephansdom geplant. Papst Franziskus werde den Rücktritt des Erzbischofs voraussichtlich rund um dessen 80. Geburtstag (22. Januar) annehmen.

Lesen Sie auch 09/10/2024 Schönborn: „Deutlich synodaler“ als im Vorjahr Beeindruckt und zufrieden hat sich Kardinal Christoph Schönborn über den bisherigen Verlauf der in der Vorwoche gestarteten Weltbischofssynode im Vatikan geäußert.

Die Diözese lädt am 18. Januar 2025 zu einem Gottesdienst um 14 Uhr ein, um am Ende eines fast 30-jährigen gemeinsamen Wegs zu feiern und zu danken. Gegenseitiger Dank und Segen sowie der Dank an Gott für den gemeinsamen Weg, werden im Zentrum des Gottesdienstes stehen. Die Einladungen werden in den nächsten Tagen an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Erzdiözese Wien sowie Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter aus den unterschiedlichsten Bereichen verschickt. Darüber hinaus sind alle zum Gottesdienst eingeladen, die mit dem Erzbischof feiern möchten und sich ab Ende November online dafür anmelden. Der Gottesdienst wir auch im Fernsehen übertragen.

Erzbischof von Wien seit 1995

Die Einladungen für die Zeremonie, die auch im Fernsehen übertragen wird, sollen den Angaben zufolge in den nächsten Tagen verschickt werden. Interessierte können sich zudem ab Ende November über die Website des Erzbistums anmelden. Seit 1995 bekleidet Schönborn das Amt als Erzbischof von Wien. Die Altersgrenze für Bischöfe hat er bereits deutlich überschritten. Gemäß dem Kirchenrecht müssen sie dem Papst mit 75 Jahren ihren Amtsverzicht anbieten. Oft belässt dieser die Leiter wichtiger Diözesen noch einige Zeit darüber hinaus im Amt.

Den 80. Geburtstag noch im Amt feiern



Das gilt auch für den Wiener Vertrauten von Franziskus. Vor einigen Monaten verwies der Kardinal in einem Interview auf die Worte des katholischen Kirchenoberhaupts: „Papst Franziskus hat mir offiziell mitgeteilt, dass ich meinen 80. Geburtstag – das ist Anfang 2025 – noch im Amt feiern solle." Als Theologe, Ökumeniker und internationaler Vermittler gehört Schönborn zu den profiliertesten Vertretern der katholischen Weltkirche. Von 1998 bis 2020 war der Dominikaner Vorsitzender der Österreichischen Bischofskonferenz.

(kap/pm - mo)